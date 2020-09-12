Факультет МГУ «украл» крупнейшую юридическую конференцию Урала

В пятницу в паблике Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения», которая проходит в Екатеринбурге уже в течение 17 лет и носит имя выдающегося ученого-правоведа Митрофана Ковалева, появилось сообщение о том, что нейминг и бренд конференции незаконно используются сотрудниками Высшей школы современных социальных наук МГУ. Это подтверждается приведенными в сообщении скриншотами из официального инстаграма факультета за 2019 и 2020 гг.:

Нейминг и бренд один в один скопированы с уральских «Ковалевских чтений» (для сравнения перейдите на сайт конференции)

Организаторы уральской конференции подчеркнули, что бренд создавался дизайнерами из Берлина и Буэнос-Айреса специально для мероприятия. На логотипе изображен профиль Митрофана Ковалева. Более того, «Ковалевские чтения — 2020» уже состоялись в феврале этого года, сообщал DK.RU.

Спустя несколько часов факультет удалил некорректные публикации. Как отметил Денис Пучков, основатель юридического бюро LOYS (с 2014 г. занимается организацией «Ковалевских чтений», прим.ред.), сотрудники факультета принесли свои извинения. Ошибку списали на «неопытность ведения групп в социальных сетях».

Даже в переписке с Пучковым представители МГУ допустили несколько ошибок

Несмотря на то, что команда Пучкова приняла извинения, финальное слово в этом конфликте остается за семьей Митрофана Ковалева, подчеркнул юрист.

Стоит добавить, что факультет МГУ «присвоил» уральский бренд не себе: в Санкт-Петербурге действительно проходит конференция «Ковалевские чтения», причем уже 14 лет. Ее организатором является другой крупный российский университет — СПбГУ, и приурочена она ко Дню социолога (отмечается 14 ноября). Согласно данным сайта вуза, титульной темой этого года станет «Цифровое общество — новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития».

Любопытно, что в Москве тоже проводят ежегодную конференцию с таким же названием. Ее организует Минздрав РФ, она посвящена проблемам детского психического здоровья.

Некорректные действия пиар-служб нередко становятся причиной публичных конфликтов вокруг коммерческих брендов. Компании теряют уважение потребителей, репутацию и, в конечном итоге, деньги. Наиболее показательные кейсы последних лет — скандал с фем-рекламой Reebok и косметическим брендом Lush, который отказал в рекламе «блогерке»-феминистке.

Ранее DK.RU публиковал правила PR-консультанта, пресс-секретаря НП «ГЛОНАСС» Ярослава Федосеева, которые помогут бизнесу защитить свою репутацию в интернете. Он отмечал, в частности, что при конфликтах ответное слово должно быть выверено как со смысловой точки зрения, так и с точки зрения правописания:

Пишите, пожалуйста, без ошибок. Потому что с ошибками пишут сейчас все, и это реально повод вас подколоть.

Скандалы из-за публикаций в соцсетях случаются даже в большой политике. Например, многие записи в твиттере президента США Дональда Трампа приводят к дипломатическим конфликтам и имеют реальные экономические последствия. А недавний неаккуратный пост в фейсбуке главы директора департамента информации и печати МИДа Марии Захаровой едва не привел к разладу России и Сербии. Президент Владимир Путин был вынужден принести извинения сербскому лидеру Александру Вучичу для нормализации дипломатических отношений, сообщал DK.RU.