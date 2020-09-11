Глубокий кризис. В Екатеринбурге упала посещаемость ТРЦ и фитнес-центров

Предприятия сферы услуг в Свердловской области испытывают трудности с восстановлением спроса в посткарантинный период.

В Национальном фитнес-сообществе, например, заявили, что после снятия ограничений индустрия находится на грани выживания, пишет Znak.com.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что во всех клубах города зафиксирован спад продаж и посещаемости. Так, в августе в Екатеринбурге падение продаж карт, по сравнению с августом прошлого года, составило до 65%, а посещаемость снизилась на 65-74%.

То, что происходит сейчас по всей стране, можно смело назвать глубоким кризисом и работой на выживание. Исходя из аналитических данных, которые мы сейчас получили по фитнес-индустрии, очевидно, что 65% участников рынка работают в минус, а остальные — в ноль.

Снижение активности населения фиксируют и торговые центры Екатеринбурга. По данным Shopping Index, количество посетителей на 1 тыс. кв. м в торговых центрах уменьшился на 13,96% по сравнению с предыдущей неделей.

Президент Watcom Роман Скороходов отметил, что снижение является предсказуемым для сентября и октября. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. трафик сократился на 11%.

Рестораторы Екатеринбурга отмечают, что постепенно начали выходить на докризисный уровень по доходам, но не строят иллюзий. Кирилл Шлаен рассказал, что рестораны работают в режиме, похожем на нормальный, а также идет восстановление. Однако, по его словам, «это не победа, не будем себя обманывать». В долгосрочной перспективе рестораторы ожидают спад посещаемости:

Люди лишены значительной части развлечений, досуговых привычек, театров, кино, поездок за границу. За счет этого они находятся в городе, и поэтому отток одной части гостей компенсируется притоком посетителей, которые летом не смогли никуда уехать. Доходы упали почти у всех, а те, кто их сохранил, все равно будут вести себя более скромно в вопросах необязательных трат. Когда восстановится выездной туризм и заработают другие развлечения, у ресторанов будет непростой период долгого органического спада.

Что касается отельеров, то на этом рынке постепенно восстанавливается спрос. Основатель отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев отметил, что количество бронирований растет у всех игроков:

На этой неделе в отелях Екатеринбурга наконец-то приличная загрузка. Даже цены в открытых каналах близки к докризисным временам.

Ранее DK.RU рассказывал, что пандемия коронавируса серьезно ударила по сфере услуг столицы Урала. Многие владельцы бизнеса отмечали, что самым сложным будет возобновить работу, когда все ограничения снимут. Так, из порядка 300 фитнес-клубов, работающих в Екатеринбурге, за пять месяцев пандемии коронавируса закрылось около 30. Кроме того, порядка 40% заведений общепита не смогли возобновить работу после снятия ограничений.