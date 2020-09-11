Россияне против прививки от коронавируса, отставка главы Мосгорсуда. Главное 11 сентября

45,6% россиян отказались делать прививку от коронавируса, вне зависимости от страны происхождения вакцины, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. При этом 25% граждан категорически против любых прививок, а 24,6% будут следить за результатами массовых вакцинаций, чтобы понять, насколько эффективна и безопасна вакцина. За лето число противников прививок от коронавируса выросло почти на 8%.

Четверть россиян признались, что живут плохо

26% россиян оценивают текущее материальное положение своей семьи как плохое, каждый четвертый ждет. что через год его семья будет жить хуже, чем сейчас. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ . Среднюю оценку материальному положению дали 60% респондентов, 41% ожидают, что через год будут жить также, как сейчас, 24% — лучше.

Аналогичные процессы наблюдаются во многих странах из-за пандемии коронакризиса, заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков:

Правительство работает, последствия кризиса минимизируются, но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста… Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту.

Трафик в торговых центрах превысил докарантинный уровень

Трафик в торговых центрах превысил докризисные значения в 17 из 25 крупных российских городов, выяснили аналитики ИТ-компании «Эвотор». Активнее всего посещают ТЦ жители в Иваново, Тюмени, Казани: на 56%, 30% и 24% соответственно. Посещаемость растет во многом за счет подготовки покупателей к новому учебному году: выручка детских магазинов в конце августа превысила докризисную на 23%, несетевых магазинов одежды — на 14%, магазинов обуви — на 6%.

Наступление осени, похолодание может сохранить или даже увеличить трафик в торговых комплексах, — отмечает директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор» Игорь Оганесян.

Отставка главы Мосгорсуда Ольги Егоровой

Ольга Егорова, возглавлявшая Мосгорсуд с 1999 г., подала заявление об отставке с 23 октября 2020 г. Егорову нередко критиковали за давление на судей: после ее назначения около 100 судей Мосгорсуда вынужденно ушли в отставку, говорил бывший судья Дорогомиловского районного суда Москвы Александр Меликов. Егорова входит также в расширенный список Магнитского: она отказала матери Сергея Магнитского в проведении независимой меэкспертизы и одобрила действия судей Тверского суда, которые отправили Магнитского под стражу.