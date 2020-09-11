Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.09
74,88
88,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне против прививки от коронавируса, отставка главы Мосгорсуда. Главное 11 сентября

2 993
Россияне против прививки от коронавируса, отставка главы Мосгорсуда. Главное 11 сентября
Иллюстрация: Pixabay.com

Почти половина россиян не хотят прививаться от коронавируса, а четверть граждан оценили свое материальное положение как тяжелое и ждут, что через год будет еще хуже.

#НОВОСТИ

45,6% россиян отказались делать прививку от коронавируса, вне зависимости от страны происхождения вакцины, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. При этом 25% граждан категорически против любых прививок, а 24,6% будут следить за результатами массовых вакцинаций, чтобы понять, насколько эффективна и безопасна вакцина. За лето число противников прививок от коронавируса выросло почти на 8%.

Четверть россиян признались, что живут плохо

26% россиян оценивают текущее материальное положение своей семьи как плохое, каждый четвертый ждет. что через год его семья будет жить хуже, чем сейчас. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ. Среднюю оценку материальному положению дали 60% респондентов, 41% ожидают, что через год будут жить также, как сейчас, 24% — лучше.
 
Аналогичные процессы наблюдаются во многих странах из-за пандемии коронакризиса, заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков:
Правительство работает, последствия кризиса минимизируются, но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста… Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту.

Трафик в торговых центрах превысил докарантинный уровень

Трафик в торговых центрах превысил докризисные значения в 17 из 25 крупных российских городов, выяснили аналитики ИТ-компании «Эвотор». Активнее всего посещают ТЦ жители в Иваново, Тюмени, Казани: на 56%, 30% и 24% соответственно. Посещаемость растет во многом за счет подготовки покупателей к новому учебному году: выручка детских магазинов в конце августа превысила докризисную на 23%, несетевых магазинов одежды — на 14%, магазинов обуви — на 6%.

Наступление осени, похолодание может сохранить или даже увеличить трафик в торговых комплексах, — отмечает директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор» Игорь Оганесян.

Отставка главы Мосгорсуда Ольги Егоровой

Ольга Егорова, возглавлявшая Мосгорсуд с 1999 г., подала заявление об отставке с 23 октября 2020 г. Егорову нередко критиковали за давление на судей: после ее назначения около 100 судей Мосгорсуда вынужденно ушли в отставку, говорил бывший судья Дорогомиловского районного суда Москвы Александр Меликов. Егорова входит также в расширенный список Магнитского: она отказала матери Сергея Магнитского в проведении независимой меэкспертизы и одобрила действия судей Тверского суда, которые отправили Магнитского под стражу.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытииКинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытии
    69 635
  • В Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет ИнтерполВ Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет Интерпол
    43 644
  • РФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавирусаРФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса
    26 676
  • «Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»«Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»
    49 869
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.