Мы словно ценим зубы выше мозга. Психогигиена — то, что необходимо каждому

Чистить зубы и принимать душ для современного человека — действия стандартные и необходимые. Мы заботимся о собственном теле, это привычка. А как обстоят дела с гигиеной психики?

Как часто вы сидите за компьютером допоздна, потому что надо закончить проект? Бывает, что поддаетесь минутной слабости и вступаете в перепалку с хамом, толкнувшим вас в магазине? Психогигигена необходима всем нам, пишет автор канала «Мозгоправ», и вот ее основные принципы:

любовь;

безопасность;

признание, чувство успеха;

пространство для свободной творческой деятельности;

хорошие воспоминания;

самоуважение.

Если ежедневно вы действуете с учетом этих потребностей, вы поддерживаете здоровье собственной психики. Вот некоторые полезные привычки для «гигиены ума», которые можно ввести в жизнь:

Право на отдых

Не нужно планировать на день слишком много дел. Оставьте окно для ничегонеделания. Разумное расписание в итоге сделает вас только продуктивнее, ведь регулярный отдых помогает справляться с делами быстрее.

«Со мной так нельзя»

Сколько раз вы проглатывали обиду, решали «быть выше этого», старались забыть про обидные слова и поступки? При этом вы не делали ничего, чтобы изменить свое положение в этой ситуации.

Если начальник постоянно обидно комментирует ваши действия, близкий человек шутит «на грани фола» — напрямую скажите об этом. Если слова не помогли, стоит подумать о том, чтобы прекратить с обижающим вас человеком всякое общение. Просто потому, что с вами так нельзя.

Если вам плохо, вам не кажется

Вы можете постоянно ощущать усталость, тревогу, печаль, чувство вины, вас может регулярно накрывать плохими предчувствиями. Но вы вновь и вновь себя успокаиваете: все в порядке.

Возьмите за правило доверять себе. Если вам плохо — вам не кажется. Можно чувствовать себя плохо, но при этом не ощущать боли, не валиться с ног от высокой температуры и не выглядеть больной. Покажитесь врачу (неврологу, психиатру) и честно расскажите о том, что вас успокоит. Вы удивитесь, как часто решение оказывается простым, доступным и эффективным.