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Дети из 40 школ Свердловской области ушли на дистант из-за коронавируса

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Дети из 40 школ Свердловской области ушли на дистант из-за коронавируса
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

За минувшие сутки в области подтвердили 133 новых случая коронавируса. По словам мэра, речи о второй волне ограничений пока не идет, но расслабляться не стоит.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области в 40 школах по одному классу перешло на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса среди учеников, об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования региона Дмитрия Шиловских объяснил Е1, что власти были готовы к такому развитию событий.

Сейчас две школы полностью на дистанте, в 40 школах — по одному классу на дистанте из-за коронавируса у детей. Это не страшно, мы были к этому готовы. Родители не дождались результатов тестов, когда вернулись из Турции. Мы оборудовали школы термометрией, в том числе новейшими тепловизорами. Сделано все, много усилий потратили для безопасности школ. Надеемся, дальше будем учиться в штатном режиме.

Чиновник также посоветовал чаще мыть руки, проветривать помещения, разделять учащихся на потоки и вводить отдельный график посещения столовой с загрузкой не более 50%.

Сейчас идет становление системы. Очереди на вход в школах есть, но не везде. Дети привыкнут к учебе скоро, произойдет обмен всеми бактериями, ситуация наладится, — добавил Дмитрий Шиловских.

Вместе с тем в администрации Екатеринбурга не рассматривают вариант с переводом всех городских школ на дистанционное обучение из-за пандемии, об этом ранее заявил мэр Александр Высокинский:

Две школы в карантин вошли. Это не критично. Но для нас это безопасность деток и учителей. Мы на сегодня в критических параметрах не находимся. У нас осталось 1300 коек. Главное — не расслабляться и не паниковать. Вторая волна пока отменяется. 

Добавим, что в Свердловской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 133 свердловчан, сообщает JustMedia.ru  При этом 69 человек живут в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 660 случаев коронавирусной инфекции.

Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 368. 

Автор: Екатерина Тарханова
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