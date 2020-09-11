«Миллиардером быть не обязательно — управа найдется на каждого». Есть ли свобода в бизнесе

Недавно Микита Микадо, белорусский предприниматель, ведущий бизнес в Кремниевой долине, сделал смелое политическое заявление, после которого в минском офисе компании прошли обыски, а нескольких сотрудников арестовали. Почему, выбирая путь предпринимателя, вы автоматически становитесь ответственным за судьбы других людей и лишаетесь свободы самовыражения? Объясняет автор Forbes Андрей Шубин — сооснователь сети барбершопов Boy Cut, кроссфит-клуба MSK CrossFit & Fight Club и кофейни Finch Coffee. Главное — в материале DK.RU.

— Цена ошибки рядового сотрудника корпорации минимальна — ответственность тончайшим слоем размазывается по бессчетному количеству коллег и начальников

Может сложиться ощущение, что в обстановке, где все, если вдруг что, подскажут и предостерегут, становится очень легко, что называется, творить, быть свободным. Это, конечно, вряд ли. Большая компания живет и действует по строгим правилам и регламентам.

Многим такая спокойная и размеренная жизнь начинает в определенный момент казаться чем-то слишком приземленным, и люди задумываются о собственном бизнесе. Кто-то годами вынашивает конкретную идею, мечтая открыть собственное кафе или студию растяжки, собственно, ради того, чтобы открыть. Кто-то отдает себе отчет в том, что карьерный и финансовый потолок близок, и видит в бизнесе возможность больше зарабатывать. Однако чаще всего я слышу пространные заявления о свободе вроде «Надоело мне пахать на чужого дядю, хочу свободным быть!». Что ж, не буду рубить с плеча — свобода в бизнесе действительно есть, и ее определенно больше, чем при работе в корпорации. Вопрос, правда, в том, о какой свободе мы говорим.

С одной стороны, глобально свобода просто-таки полнейшая: я сам выбрал то, каким именно бизнесом хочу заниматься. Мы работаем с теми, с кем хотим, нанимая на работу людей, близких нам по духу и разделяющих наши ценности. Мы ищем то, что нас вдохновляет, и беремся за то, что по-настоящему западает в душу. Пожалуй, да, это смело можно отнести в блок «свобода».

Однако со свободой повседневной могут возникать некоторые сложности. Многие мечтают о бизнесе как о чем-то, что позволит работать (или не работать) из любой точки Земли, самостоятельно и как угодно строить распорядок своего дня и вообще целый день сидеть в кафе и с важным видом раздавать указания по телефону. Обложка, конечно, красивая, если ее не снимать, потому что за ней прячется ответственность за нанятых людей, миллион рисков, сопряженных с собственным делом — чего стоит одна только пандемия. В конце концов всегда может случиться форс-мажор, разгребать который окажется просто некому, кроме вас.

Но это все, безусловно, быт. Быт, который можно и нужно налаживать, так что с такой несвободой вы разберетесь. Но может быть еще несвобода совершенно иного характера — та, что следует за ростом, за успехом и публичностью. Когда ваш бизнес начинает хорошо зарабатывать (а я все-таки исхожу из того, что вы были бы не прочь, чтобы это рано или поздно произошло), ваше дело становится заметным.

При этом абсолютно не важно, торгуете вы шерстяными поясами, чините бампера или по счастливой случайности качаете нефть из недр земных. Миллиардером тоже быть вовсе не обязательно — управа найдется на каждого.

Интерес могут начать проявлять органы, которые только и ждут, чтобы вы ошиблись, конкуренты и завистники, ищущие возможности поймать вас на чем-либо, или же государство, с мнением которого ваше не очень совпало. По части последнего недавно досталось белорусскому предпринимателю, основателю компании PandaDoc Миките Микадо. Человек посчитал своим долгом высказаться о ситуации с выборами и последующим разгоном протестующих в Минске и предложил замечательную вещь: помочь финансово силовикам, которые не хотят бить мирных людей дубинками, но боятся потерять работу из-за кредитов и прочих обязательств. За это смелое высказывание Микадо незамедлительно поплатился: в офисе компании появились силовики, документы изъяли, некоторых сотрудников забрали и еще долго ничего не говорили об их местонахождении.

Ситуация спорная. С одной стороны, Микита — молодец: вещи говорит правильные и смелые. С другой — ты же понимаешь, что несешь ответственность за нанятых тобою людей, и должен фильтровать, даже если сказать очень хочется. С третьей — топы наверняка были в курсе позиции владельца компании и имели возможность уехать из страны раньше, чем на проект обрушились репрессии. Все же взрослые люди.

Я не берусь рассуждать, правильно ли поступил Микадо. Но одно скажу точно: вовсе не обязательно быть столь видным деятелем, каким является Микита, чтобы бояться выражать свою позицию. Помните историю Ивана Голунова, когда на дыбы встал почти каждый, у кого есть внешние органы чувств? Я уже писал о том, какой конфликт эта ситуация породила во мне. С одной стороны, я чувствую, что просто обязан быть там, на Чистых Прудах, а с другой — что будет, если Голунова все-таки дожмут, добьют и посадят? Что тогда будет со мной и моим бизнесом, в котором так хочется повесить «Я/Мы Голунов»? Ведь историю пишут победители, так что неизвестно, кем и чем мы станем в случае, если проиграем.

Будь я наемным менеджером — да кому какое до меня дело! Ну проведу ночь в отделении, получу протокол. Рискую только собственной задницей. Я же как предприниматель рискую, помимо этого, еще 70 задницами работающих на меня людей, в планы которых совершенно не входит остаться в одночасье без работы. Рискую своим партнером, которому также принадлежит наш бизнес и который абсолютно не обязан разделять моих взглядов. Та же ситуация по Конституции, Навальному и другим похожим темам, по которым так сложно молчать и так страшно подвергать опасности других людей.

В «Капитанской дочке» Пушкина есть такой диалог между орлом и вороном. Кажется, о нем Гриневу рассказывает Пугачев. В процессе дискуссии орел говорит: «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!». Нет, я ничуть не считаю работу по найму питанием падалью, равно как и далеко не все предпринимательство можно сравнить с живой кровью. Но цитата хорошо иллюстрирует тот выбор, перед которым рано или поздно оказываются многие: может быть не очень захватывающе и свободно, зато долго и стабильно работать по найму или же делать с горящими глазами что-то свое, но без гарантий, с большим риском и мнимой свободой.