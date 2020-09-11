В России выявлен максимум заболевших коронавирусом за полтора месяца

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса, умерли 102 человека, полностью выздоровело 5 734 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в России выявлено 1 051 874 случаев болезни, зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.

Среди новых случаев 698 приходится на Москву, 216 заболевших обнаружено в Санкт-Петербурге, 175 — в Московской области, 161 — в Нижегородской. В Ростовской области выявлено 158 заболевших, Ставропольском крае и Свердловской области — по 133, Воронежской области — 111, Ульяновской — 109, Самарской — 107, Калмыкии — 103, Красноярском крае — 102, Саратовской области — 101. В остальных регионах менее 100 случаев за сутки.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, выявлено 28,19 млн заболевших коронавирусом, умерли 909,8 тыс. человек. Больше всего случаев в США — 6,4 млн заболевших и 191 791 умерший. В Индии 4,56 млн случаев и 76 271 летальный исход, в Бразилии — 4,24 млн заразившихся и 129 522 умерших.