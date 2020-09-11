Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.09
75,52
89,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России выявлен максимум заболевших коронавирусом за полтора месяца

3 431
В России выявлен максимум заболевших коронавирусом за полтора месяца
Иллюстрация: Pixabay.com

После спада до 4,3 тыс. случаев Covid-19 в сутки показатель последнее время растет и добрался до 5,5 тыс.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса, умерли 102 человека, полностью выздоровело 5 734 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в России выявлено 1 051 874 случаев болезни, зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.

Среди новых случаев 698 приходится на Москву, 216 заболевших обнаружено в Санкт-Петербурге, 175 — в Московской области, 161 — в Нижегородской. В Ростовской области выявлено 158 заболевших, Ставропольском крае и Свердловской области — по 133, Воронежской области — 111, Ульяновской — 109, Самарской — 107, Калмыкии — 103, Красноярском крае — 102, Саратовской области — 101. В остальных регионах менее 100 случаев за сутки.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, выявлено 28,19 млн заболевших коронавирусом, умерли 909,8 тыс. человек. Больше всего случаев в США — 6,4 млн заболевших и 191 791 умерший. В Индии 4,56 млн случаев и 76 271 летальный исход, в Бразилии — 4,24 млн заразившихся и 129 522 умерших.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытииКинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытии
    67 313
  • В Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет ИнтерполВ Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет Интерпол
    43 531
  • РФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавирусаРФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса
    26 670
  • Екатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизыЕкатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизы
    25 916
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.