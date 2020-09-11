Путин извинился перед президентом Сербии за оскорбительный пост Марии Захаровой в Facebook
«Ни Путин, ни Лавров никогда ни за что не извинялись, а здесь они извинились оба, при том что я даже не упоминал об этом». Неосмотрительный пост дипломата чуть не испортил отношения России с Сербией.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинились перед ним за неуместный пост главы директора департамента информации и печати МИДа Марии Захаровой. Об этом Вучич сказал телеканалу RTV. Путин отметил, что за постом Захаровой не стоит ни российское государство, ни он сам.
Ни Путин, ни Лавров никогда ни за что не извинялись, а здесь они извинились оба, при том что я даже не упоминал об этом, — рассказал Вучич.
Ночью 6 сентября Захарова опубликовала в своем аккаунте фото переговоров Сербии и США: за столом сидит президент Дональд Трамп, а Александр Вучич — на стуле на почтительном расстоянии перед ним, а под ним — кадр из фильма «Основной инстинкт», в котором актриса Шэрон Стоун сидит с высоко поднятыми ногами.
Вучич сказал, что считает пост Марии Захаровой неуместным инцидентом, поскольку в Сербии есть законодатели, которые «болтают чепуху» о России, и они не извиняются. Он сказал, что в ответе российского руководства увидел, как сильно уважает Россия его лично и Сербию.