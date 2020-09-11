Глобальные рынки падают на фоне предвыборной гонки США: инвесторы идут в безопасные активы

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:​

— Глобальные рынки завершили прошедшую неделю снижением. Наиболее выраженную коррекцию показали фондовые индексы США. Так, индекс S&P 500 за неделю снизился на 2,31%, а индекс Nasdaq Composite на 3,93%, что обусловлено в первую очередь падением стоимости акций компаний технологического сектора, которые ранее являлись основным драйвером роста этих индексов к историческим максимумам. Говоря об отдельных именах, можно отметить акции Apple и Microsoft, которые закрыли неделю снижением на 3,08% и 6,40% соответственно, а как наиболее волатильные можно отметить бумаги Tesla — с максимумов понедельника до закрытия вторника потери в цене составили 34%.

Глобальный сентимент также оказал умеренное давление и на развивающиеся рынки — за прошедшую неделю широкий индекс MSCI EM снизился на 1,97% и таким образом не смог показать какого-либо существенного роста в августе. Переход инвесторов в более безопасные активы на фоне коррекции на фондовых площадках и беспорядков в США мог стать основным драйвером снижения этого широкого индекса. Стоит также отметить, что за прошлую неделю позиции Дональда Трампа в предвыборной гонке укрепились, и отставание от Джо Байдена, по данным опросов, сократилось до 6,1%, — по мере того как ожидания касательно результатов предвыборной гонки становятся все менее однозначными, все больше инвесторов обращают внимание на безопасные активы.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.