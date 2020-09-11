Интернет-банк СКБ-банка вошел в пятерку лучших в России

Рейтинг Internet Banking Rank отображает, насколько полноценно интернет-банк может заменить поход в офис.

Также ПАО «СКБ-банк» занял десятое место в позиции «Daily Banking» — эффективность в решении ежедневных задач.

В этом году аналитики проанализировали, как банки решали задачи клиентов и повышали удобство существующих инструментов в условиях вынужденного ухода в дистанционные каналы обслуживания. В исследовании приняли участие 22 банка. По оценкам аналитиков, интернет-банк СКБ-банка решает задачи удобнее, а продуманный интерфейс позволяет избежать лишних действий. Благодаря этому можно легко решить все необходимые вопросы: оплатить коммунальные платежи или перевести деньги на другую карту, получить информацию о доходах и расходах, оформить заявку на кредит или получить консультацию по продуктам банка без визита в офис.