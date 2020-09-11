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Интернет-банк СКБ-банка вошел в пятерку лучших в России

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Интернет-банк СКБ-банка вошел в пятерку лучших в России
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Агентство MarksWebb опубликовало итоги рейтинга Internet Banking Rank 2020 — исследования эффективности интернет-банков для частных лиц. СКБ-банк занял четвертое место в категории «Digital Office».

Рейтинг Internet Banking Rank отображает, насколько полноценно интернет-банк может заменить поход в офис.

Также ПАО «СКБ-банк» занял десятое место в позиции «Daily Banking» — эффективность в решении ежедневных задач.

В этом году аналитики проанализировали, как банки решали задачи клиентов и повышали удобство существующих инструментов в условиях вынужденного ухода в дистанционные каналы обслуживания. В исследовании приняли участие 22 банка. По оценкам аналитиков, интернет-банк СКБ-банка решает задачи удобнее, а продуманный интерфейс позволяет избежать лишних действий. Благодаря этому можно легко решить все необходимые вопросы: оплатить коммунальные платежи или перевести деньги на другую карту, получить информацию о доходах и расходах, оформить заявку на кредит или получить консультацию по продуктам банка без визита в офис.

Справка

 
ПАО «СКБ-Банк» — крупный региональный финансовый институт, один из крупнейших по показателям в Свердловской области. Основные направления деятельности — потребительское кредитование, работа на рынке ценных бумаг и обслуживание корпоративных клиентов.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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