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«Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»

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«Как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение»
Иллюстрация: Пресс-служба Альфа-банка

«Можно осторожно сказать, что восстановление бизнеса происходит быстрее, чем мы предполагали». Глава Альфа-банка — о том, как справляются с кризисом розничные клиенты, крупный и средний бизнес.

#НОВОСТИ

Главный управляющий директора Альфа-банка Владимир Верхошинский дал большое интервью РБК, в котором рассказал, как банк и его клиенты перенесли пандемию коронавируса и почему стоит ждать потрясений на розничном рынке инвестий. Приводим главные тезисы. 

В российской экономике все движется к восстановлению, но может быть всякое, выводы можно будет делать в ноябре-декабре этого года. Сейчас ситуация развивается лучше, чем могла бы. Многое будет зависеть от того, не будет ли нового локдауна. 

Крупный бизнес себя чувствует неплохо: ни значимого роста, ни выхода новых имен на просрочку мы не зафиксировали, не было ни одной крупной реструктуризации займа. Средний бизнес в целом по стране пострадал больше.

Сейчас можно осторожно сказать, что восстановление бизнеса происходит быстрее, чем мы предполагали в консервативном сценарии. Многие клиенты досрочно возвращаются из кредитных каникул в стандартный график погашения. В итоге у нас нет роста проблемного портфеля по сравнению с докризисным периодом, — говорит Верхошинский.

На первую просрочку после кредитных каникул вышли 12% розничных клиентов по сравнению с 6% до кризиса. Уровень одобрения кредитов снизили все банки — на пике — примерно на 25–30% в зависимости от продукта. Сейчас идет постепенное возвращение к докризисному уровню одобрения.

Вклады не умрут из-за консервативности граждан. Депозит — это способ сберечь, а не заработать, поэтому ставки выше инфляции уже может быть достаточно. Коронакризис ускорил не только цифровизацию, но и проникновение инвестиционных продуктов в массовый сегмент.

Рынок розничных инвестиций продолжит динамично расти, но он связан с более высокими рисками, которые население не умеет оценивать, и поэтому в ближайшие годы его может ждать несколько потрясений.

Когда именно они случатся, трудно предсказать, но как только население массово потеряет деньги на своих инвестициях — будет потрясение, — считает топ-менеджер.

Автор: Андрей Пермяков
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