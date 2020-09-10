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ВСМПО-Ависма запускает инвестпроект на 1,2 млрд руб.

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ВСМПО-Ависма запускает инвестпроект на 1,2 млрд руб.
Иллюстрация: rostec.ru

Титановая корпорация готовится приобрести и установить новый кузнечно-прессовый комплекс. Запустить его в эксплуатацию планируют через два года, подготовительные работу уже начались.

#ИНВЕСТИЦИИ#ВСМПО#НОВОСТИ

Приобретение новой производственной установки предусмотрено инвестиционным проектом развития предприятия.

Масштабная инвестиционная программа включает в себя развитие плавильных, кузнечных, прокатных, механообрабатывающих комплексов, — сообщает пресс-служба компании.

Строить новую площадку под оборудование не понадобится: производственный комплекс установят в кузнечно-штамповочном цехе. В настоящий момент на площадке уже начались подготовительные работы для установки линии. По проекту до запуска пресса в цехе построят четыре нагревательных агрегата.

Фундамент для двух из четырех печей будет сдан заказчику в первой половине сентября. А полностью новый комплекс планируют запустить в эксплуатацию в начале 2022 г. В целях обеспечения стабильного денежного потока ВСМПО-Ависма разработала равномерный график финансирования проекта, — уточняет пресс-лужба титанового гиганта.

Отметим, 2020 г. нельзя назвать успешным для корпорации. Как ранее рассказывал DK.RU, в связи с пандемией и последовавшим падением авиаотрасли основные потребители титановой продукции практически остановили производство. В первом квартале «ВСМПО-Ависма» получило больше 8 млрд рублей убытка, в то время как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд рублей. Из-за существенного уменьшения числа заказов предприятие было вынуждено ввести сокращенный рабочий день. Чтобы не увольнять работников, на ВСМПО-Ависма при поддержке областных властей создали новый цех, в который трудоустроили работников, которые временно оказались невостребованными.

Ранее DK.RU писал о том, что корпорация сменила топ-менеджера. Генеральным директором ВСМПО-Ависма назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗПриказ о вступлении Степанова в должность подписали 2 июля. Отметим, Степанов стал вторым за несколько месяцев новым гендиректором корпорации. В мая 2020 г. совет директоров титановой корпорации принял решение о смене топ-менеджера Михаила Воеводина, который возглавлял титановый завод с 2009 г., исполняющим обязанности гендиректора стал антикризисный управляющий Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскан другую кандидатуру. 

Тем временем экс-директор предприятия Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. Корпорация намерена взыскать с него 4 млрд руб.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus.

Автор: Мария Смирнова
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