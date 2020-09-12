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«Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.

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«Полиметалл» начал строительство новой фабрики за 3,6 млрд руб.
Иллюстрация: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Фабрика по переработке полиметаллической руды расположится в Краснотурьинске, где «Полиметалл» уже более 20 лет производит золото. Экономический эффект для региона — 450 млн руб. налоговых отчислений.

#ПРОИЗВОДСТВО#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

На этой неделе в Краснотурьинске прошла церемония закладки первого камня на месте строительства обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» (входит в компанию «Полиметалл»). Старт строительству дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили DK.RU в департаменте информполитики.

Это важный день для всего севера Свердловской области, для развития уральского горно-металлургического комплекса. Это пример эффективного партнерства власти и бизнеса, направленного на оздоровление экономики моногородов. Это новые рабочие места, дополнительные доходы и налоговые отчисления, ощутимый вклад в повышение качества жизни людей, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Предприятия будет перерабатывать полиметаллические руды. Планируемая мощность — 450 тыс. тонн руды в год. Сырьем производство обеспечено за счет добычи из открытых и разведанных месторождений полиметаллических руд в Краснотурьинске, Карпинске и Ивделе. После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объем налоговых отчислений должен превысить 450 млн руб. Новая фабрика позволит создать 250 рабочих мест. 

Предполагаемый объем инвестиций компании в реализацию этого проекта — более 3,6 млрд руб., сообщал DK.RU. Еще около 1 млрд руб. на строительство железнодорожной инфраструктуры выделит Фонд развития моногородов. В 2019 г. «Краснотурьинск-Полиметалл» стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинска и будет пользоваться преференциями, которые предоставляет статус резидента ТОР.

Запуск предприятия запланирован на 2022 г.

Сейчас базовым активом «Полиметалла» в Краснотурьинске является золотодобывающее производство «Золото Северного Урала». За 20 лет здесь произвели около 75 тонн золота. На производстве работает более 600 человек, еще около 200 человек постоянно задействованы в подрядных организация по схеме аутсорсинга.

После торжественной церемонии было подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между «Полиметаллом» и Ивдельским городским округом. Соглашение предполагает инвестирование предприятием 66 млн руб. до конца этого года в развитие социальной сферы муниципалитета. Подписи под документом поставили Андрей Новиков, директор уральского филиала АО «Полиметалл УК», и глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк.

По словам Новикова, за последние десять лет объем социальных инвестиций составил более полумиллиарда рублей на территориях присутствия. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве также заключены с Карпинском, Краснотурьинском, Каменским городским округом и Нижней Турой.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о социальной политике «Полиметалла».

Автор: Андрей Широков
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