Свердловские коммунисты пытаются пресечь точечную стройку на Юго-Западе

На строительном заборе, который появился в одном из дворов на Юго-Западе, нет никаких опознавательных знаков, которые говорили бы о застройщике, сообщает ЕАН.

На непонятную стройку обратил внимание лидер свердловских коммунистов, депутат регионального Законодательного собрания Александр Ивачев. Парламентарий написал в своем аккаунте в Facebook, что обратился за разъяснениями в областной Минстрой.

На Юго-западе предприимчивые бызнисмены (орфография автора — прим. ред.) затеяли очередную точечную застройку. На заборе нет ни паспорта объекта, ни каких-либо других опознавательных знаков. По просьбе жителей направил запрос в Минстрой. Оказалось, никаких разрешений у вандалов нет.

Свой пост депутат Заксо сопроводил сканом ответа от областного строительного ведомства.

Министерство в рамках полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства <...> разрешение на строительство на земельном участке, прилегающем к жилым домам по адресу ул. Амундсена, д. 57, 59, 51а, 55к1, не выдавало, — говорится в документе.

Теперь коммунисты намерены обратиться в прокуратуру и Госжилстройнадзор, чтобы надзорные ведомства провели проверку и пресекли строительство.

Отметим, стройки без надлежащих разрешительных документов то и дело появляются в Екатеринбурге. Одним из громких случаев стало возведение ТЦ «Призма» у железнодорожного вокзала. Как рассказывал DK.RU, девелоперы, затеявшие стройку, возвели высотку, которая нарушает градостроительные нормы. В итоге мэрия через суд обязала застройщика снести объект. Суд согласился с аргументами городской администрации, но вменил ей в обязанность провести экспертизу безопасности сноса здания. Обследование будет стоить около 700 тыс. руб. Эти деньги возьмут из бюджета города.