Более 13 тыс. подписей за прямые выборы мэра передали активисты в региональное заксобрание

Инициативная группа, которая намерена добиться возврата прямых выборов мэра, утром 10 сентября отнесла в здание Законодательного собрания Свердловской области коробки с подписными листами. Один из активистов, глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, рассказал Znak.com, что всего общественники собрали 14 972 подписей. Однако часть из них пришлось отбраковать — это листы, где были помарки, ошибки подписантов и сборщиков. В итоге в Заксобрание передали 13 109 подписей в поддержку законопроекта.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в областном заксобрании 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Волонтерам «Народной инициативы» необходимо было набрать 10000 подписей до 11 сентября 2020 г. Такое количество было собрано еще 24 августа — как рассказывал DK.RU, символическую 10-тысячную подпись поставил один из сотрудников городской администрации. Однако активисты продолжили сбор, чтобы оставался запас на случай отбраковки.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.