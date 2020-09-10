Уральский металлург и благотворитель отмечает юбилей

Одним из первых основателя и совладельца Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил бизнесмена за огромный вклад в развитие металлургической отрасли и помощь, которую РМК оказывает Уралу:

С искренним уважением отношусь к Вам как к успешному бизнесмену, опытному руководителю, энергичному, целеустремленному человеку. Ваш предпринимательский талант позволил создать одну из крупнейших российских металлургических компаний, которая динамично развивается, выпускает продукцию мирового класса, последовательно внедряет современные технологии, уделяя особое внимание экологической безопасности и охране труда. Благодарю Вас за многолетнее плодотворное сотрудничество с органами власти Свердловской области, весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона, реализацию социально значимых проектов, проведение знаковых спортивных и культурно-массовых мероприятий, — с такими словами обратился к промышленнику губернатор в поздравительном письме.

Губернатор также поблагодарил Игоря Алтушкина за благотворительные инициативы и особо отметил активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Свердловской области.

В этой нелегкой ситуации Вы проявили себя как щедрый меценат, закупив и передав системе здравоохранения региона новые автомобили скорой помощи, десятки тысяч респираторов и других средств защиты, — написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в августе 2020 г. Фонд святой Екатерины, одним из учредителей которого является Игорь Алтушкин, передал Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса 30 новых автомобилей. Покупка обошлась бизнесменам в 134 млрн руб.

Дорога ложка к обеду, а новые машины скорой помощи — в разгар пандемии коронавируса. Эту помощь невозможно переоценить, — отметил тогда главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Кроме карет скорой помощи Алтушкин вместе с коллегами проофинансировал доставку в свердловские больницы аппаратов ИВЛ и средств защиты. Участвовал глава РМК и в помощи семьям, пострадавшим от наводнения в Нижних Сергах — им отправили продуктовые наборы.

Поздравления с юбилеем глава РМК также получил от представителей городской власти Екатеринбурга, бизнесменов — соратников по Фонду св. Екатерины, представителей церкви.

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Сегодня и всегда с радостью возношу о Вас свою скромную молитву у Престола Божия, благодаря Бога, что мне привелось встретиться с Вами, быть в числе тех, кто, наверное, более многих должен быть признателен Вашему доброму сердцу и щедрой душе. В этот праздничный для Вас день уместно было бы вспомнить многие и многие Ваши труды, но я ограничусь только прекрасным собором Александра Невского в Зеленой Роще, потому что в его замечательной соразмерности и торжественной красе с какой-то особой силой отразились те радушие и свобода благотворения, о которых говорит Апостол Павел, и которыми отмечены Ваши благие дела, — написал юбиляру глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Редакция DK.RU присоединяется к поздравлениям.

В 2019 г. Игорь Алтушкин стал лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

Русская медная компания входит в число крупнейших в России производителей меди. Активы РМК расположены в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также на территории Республики Казахстан (Актюбинская область). Штаб-квартира находится в Екатеринбурге, в здании, созданном по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера. Торжественное открытие штаб-квартиры состоялось незадолго до юбилея Игоря Алтушкина.

Игорь Алтушкин также принимает участие в проектах по поддержке стартапов и развитию малого бизнеса в Екатеринбурге и Свердловской области. В 2019 г. был объявлен конкурс «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», который проходит в формате реалити-шоу. К настоящему времени состоялось уже два сезона.

Как рассказывал DK.RU, летом 2020 г. мэр Екатеринбурга Александр Высокинский включил Игоря Алтушкина в список номинантов на звание почетного гражданини города. Однако промышленник отказался претендовать на высокую награду. Он обратился к мэрии с предложением номинировать врачей, которые борются с коронавирусом.