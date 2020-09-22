Жизнь в Японии: идеальная чистота, шаблоны поведения, вынос мусора по графику. Личный опыт

Екатеринбурженка Александра Шумовская с февраля 2020 г. живет в Японии. Впервые она побывала в стране в 2018 г., в отпуске, после которого возникла шальная мысль: не переехать ли туда жить? Как подготовиться к переезду в Японию, и почему иностранцу там сложно найти не только работу, но и жилье, Александра рассказывает в рубрике «Наши за границей» на DK.RU.

Визы, бюрократия и поиск работы

— В 12 лет я учила японский, ходила на курсы японского языка в УрГУ, даже ездила сдавать экзамен на знание японского в МГИМО, но с треском его завалила. Я хотела пойти учиться на факультет востоковедения УрГУ, но семейный совет постановил, что денег японским языком не заработаешь. Путь закоренелого гуманитария не сильно разнообразен: психология, журналистика, загадочные менеджерские специальности. Издательское дело показалось интереснее, я ушла туда, и во время университета ничего связанного с Японией не изучала.

Но в 2018 г. я внезапно решила поехать в Японию в отпуск и осталась сильно впечатлена страной. Она не была похожа на страны Европы, Азии и тем более Америку, где я уже побывала.

Здесь кристально чисто по сравнению с Россией: можно поставить любые вещи, положить зонт или сесть на землю, не переживая о последствиях. Чисто будет везде, не только в центре города. Еда оказалось вкусной везде, независимо от цены или расположения. В городе любого размера сохранена и любима культура страны и региона, которой японцы делятся с невероятной открытостью. Поэтому возникла шальная мысль: не переехать ли в Японию?

Обычно люди из России переезжают в Японию по студенческим и рабочим визам. Работать, имея туристическую визу, нельзя. Чтобы получить рабочую визу, нужно приглашение от компании: она должна мотивировать перед Миграционной службой найм этого человека, объяснив, что не смогла найти такого специалиста в Японии.

То есть действительно нужно уметь что-то, что не умеют японцы, и обязательно нужна университетская степень, хотя бы бакалаврская. Исключения бывают, только если у человека большой опыт работы, или он претендует на важную специальность, необходимую для государства.

Оказалось, что мне найти работу в Японии почти невозможно — несмотря на опыт работы и хороший английский, нужен и очень хороший японский, подтвержденный сертификатом Japanese Language Proficiency Test. В основном я занимаюсь технической поддержкой, тяготеющей ближе к разработке, но такая работа все равно подразумевает общение с японскими клиентами и JLPT не ниже второго уровня. Всего их пять: пятый уровень — самый низкий, первый — самый высокий. У меня пока только четвертый.

Но удача улыбнулась моему молодому человеку — он fullstack-разработчик, и его позвали на работу в крупную международную компанию с японскими корнями. Причем на менеджерскую должность — это оказалось реально с английским Upper Intermediate и нулевым японским. Чтобы поехать, мы стремительно расписались, решив вопрос с женитьбой за месяц. Он уехал в декабре 2019 г., а я только в этом феврале, потому что ждала визу. Миграционка сначала изготавливает приглашение, Certificate of Eligibility, шлет его по почте в Россию, и после получения его нужно предоставить в японское консульство в Москве. За четыре дня в паспорт ставят визу, возвращают сертификат и можно отправляться! Сертификат я ждала полтора месяца, работу над ним начали только после того, как муж получил свой. Кстати, для получения визы не обязательно лично ехать в консульство — Pony Express в Екатеринбурге отвезет ваш паспорт и документы и доставит их вам домой после получения визы.

В то время я продолжала работать удаленно в американской компании, а муж ходил на работу в офис. Буквально в марте мы переехали в постоянное жилье, а в апреле Япония объявила чрезвычайную ситуацию.

Всю их компанию отправили по домам. Там работает 18 тыс. человек, а большая часть японцев живет в квартирках площадью 15-20 кв. м, куда они приходят только чтобы спать. Для многих работа из дома оказалась шоком — у них не было даже рабочего стола.

Компания отдала всем рабочие мониторы, но веб-камеры, рабочие кресла, микрофоны исчезли с полок магазинов на несколько месяцев. Как и приставка Nintendo Switch — в продажу в Японии она вернулась только в конце августа.

Со своей работы я ушла в июле: из-за переезда пришлось работать по другому графику, с пяти утра до часу дня либо с пяти вечера до двух часов ночи. Попробовав, поняла, что схожу с ума, и мне не нравится ложиться спать в 7 вечера. Перестала пересекаться со знакомыми и видеть страну, которая мне интересна.

Моя виза, Dependent Visa, позволяет получить разрешение на работу до 28 часов в неделю на полставки, и сферы, в которых можно работать, не регламентированы. Тогда как рабочая виза мужа, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, имеет ограниченную сферу деятельности, и по ней он не сможет стать моряком или пойти работать в кафе.

Работа на неполный рабочий день здесь называется «байто» — от немецкого arbeiten. Возможностей много, но везде требуется японский: никто не будет говорить по-английски, уровень английского в Японии в принципе не очень высокий. На моем уровне говорю я пока не очень уверенно. Плюс, в японском есть несколько уровней вежливости.

Японец будет говорит с другом, незнакомцем, начальником или клиентом на трех разных версиях японского. Осознать это и научиться жонглировать уровнями вежливости — отдельная непростая задача.

Самый распространенный вариант работы для иностранцев — учитель английского языка. Но обычно такие компании хотят видеть native-спикера. Россиянин даже с хорошим английским не сильно котируется. Пока я отложила несколько вакансий и планирую пытаться устроиться.

Русский язык в Японии преподают зачастую в университетах — преподавателей достаточно много, но обычно это не работа на полставки. А работа на полную ставку требует чехарды с получением визы. Компания должна быть уверена в том, что я им подхожу, чтобы сделать визу, у меня должен быть хороший японский, чтобы общаться с коллегами и студентами, и русский тоже должен быть хорош. Так что сейчас я учу его заново.

Тот факт, что Япония до середины 19-го века была закрытой страной, все еще сильно сказывается: 98% населения — японцы.

Но это как сказать, что в Китае живут только китайцы: здесь тоже есть разные этносы. Однако белый человек настолько отличается от японского визуально, что когда он начинает говорить на японском, японец мгновенно теряется. Он либо будет уперто пытаться говорить на английском, либо все-таки попытается выстроить диалог на японском. Представьте, что в Екатеринбурге с вами заговорит по-русски иностранец. Скорее всего, если он выглядит как европеец, с ним захочется говорить по-английски, чтобы показать «Да не страдай ты». У японцев обычно такое же объяснение. Дурацкие языковые казусы происходят, но со временем их все меньше.

Иностранец в Японии всегда будет иностранцем, как бы хорошо он ни разбирался в этикете и языке, даже если бы прожил в стране 20-30 лет. К нему будут относиться так, будто он не способен понять некоторые вещи. На мой взгляд, есть два пути.

Первый — максимально адаптироваться, наблюдая за окружающими и повторяя за ними. Другой путь — продолжать жить по своим правилам, приняв, что вы здесь чужой. Я знаю примеры людей, живущих в стране десятки лет, не выучивших при этом японский даже на уровне заказа пива в баре.

Карьера и переработки

В Японии есть несколько видов компаний. Стандартный, «кайся», где работают «салариманы», salary man, — люди в костюмах, которые торчат в офисе до тех пор, пока не уйдет их начальник. Но такой подход не иллюстрация трудолюбия — это не work smart, а зачастую имитация бурной деятельности. Эффективность очень низкая: презентацию в Power Point можно делать месяц. И технологически Япония не страна роботов. В таких компаниях люди нередко все еще шлют друг другу факсы: получают факс, заносят его в Excel, печатают файл, отправляют факс в другой отдел. Все это работает очень медленно и технологически далеко от совершенства.

Есть в Японии и международные технологические компании: Google, Microsoft, Netflix, Amazon, Rakuten — они адаптируются к реалиям, нанимают иностранцев, там нет жесточайших переработок, раболепного поведения перед начальниками. В «кайся» переработки, кстати оплачиваются, но в пределах 20-30 часов в месяц. Иначе люди могут просто не уходить с работы, чтобы получить больше денег.

Нередки случаи, когда люди спят в офисах. В традиционных семьях, где муж работает, а жена следит за домом, частый сюжет, когда супруги пересекаются только на пару часов в неделю и по сути ничего не знают о жизни друг друга.

«Кайся» выстроены по традиционной иерархической системе, туда нанимают людей сразу после школы или университета. Когда в России молодые люди устраиваются на работу, опыт чаще всего уже требуется. В Японии никто не ожидает, что ты будешь что-то уметь, когда устраиваешься на работу после университета. Человека как бы усыновляют в компании, еще десять лет назад менять работу было не принято.

В подразделение моего мужа, хоть это и не «кайся», но корни компании из Японии, набрали летом 300 new grads (выпускников 2019 г.), и ожидают, что они станут полноценными работниками только через два года. До этого их будут нянчить, рассказывать все о том, как быть работником, как отправлять имейлы, писать в чаты, общаться с людьми... Ты не устраиваешься менеджером по продажам или журналистом — ты становишься работником и будешь делать все, что тебе скажут: носить кофе, собирать презентации и постепенно расти по карьерной лестнице.

В «кайся» никогда не поставят 30-летнего менеджера начальником над 50-летними — начальником может стать только старший. И зачастую из такой компании люди не увольняются: они будут работать там до пенсии и, скорее всего, найдут там себе жену.

В компании новым сотрудникам объяснят все правила. И от японцев ждут четкого следования этим правилам. К иностранцам другое отношение. Один из коллег мужа, финн, иногда ходит на работу в кимоно. И коллега-японка считает, что это суперкруто, как будто он рок-звезда. Несмотря на это, японцы не придут в офис в кимоно — это одежда для официальных или традиционных поводов. Сделать так — не ужасный криминал, но такое просто не придет никому в голову. Но кимоно — это круто, и если иностранец такое себе позволяет и следует непростым порядкам ношения этой одежды, то японцы приходят в полный восторг.

Японский традиционализм

Жизнь японцев отчасти упрощена, отчасти усложнена большим количеством правил и традиций, начиная от того, как учат в школе. В старшей школе (9-11 класс в России), если волосы у ребенка не черные, а немного коричневые или упаси бог, светлые, то директор может попросить их перекрасить, чтобы быть, как все. Японцы живут в таких метафорических маленьких коробочках с подписями, где написано, например, «Домохозяйка до 30 лет». Правила коробочки диктуют, как одеваться, чем интересоваться, как себя вести и чего хотеть, и японка будет им следовать. До сих пор это тема больших споров среди японцев, потому что они меняются, развиваются и не хотят сидеть в маленьких коробочках, но общество продолжает их им подсовывать.

С одной стороны, это реально удобно. Все журналы мод для мужчин и женщин четко разделены по возрасту, поведению, образу жизни. Каждый человек может найти для себя журнал, в котором будет от и до расписано, как он должен выглядеть, как себя вести, какой использовать макияж, где должен есть, куда хотеть поехать отдохнуть... Печатная пресса в Японии очень развита и транслирует все эти идеи.

Не следовать тому, что написано в журналах, и придумать что-то новое для себя сложно. У мужа в компании есть коллега, которая в 53 года ушла из традиционной компании, и она совершенно нетипичная японка: не хочет выходить замуж и становиться домохозяйкой, а хочет жить одна — ей это нравится. Несмотря на то что со всех сторон на нее давят и требуют выйти замуж, она всем четко говорит: «Нет, спасибо. Это не мой путь».

Среди 300 выпускников, которых набрали на работу, большая часть — спокойные, типичные организованные определенным образом японцы, но есть пара-тройка бунтарей, которые пришли не просто работать, но и хорошо проводить время. Такие люди вырываются из рутинных процессов, и это круто, с ними очень здорово дружить и общаться.

Общение и дружба с японцами зависят от того, в каком кругу ты находишься. Так как я работаю удаленно, приходится проявлять усердие в поиске новых знакомых, чтобы не заскучать без друзей, оставшихся в России. Дочь моей учительницы японского из Екатеринбурга уже 13 лет живет в Токио, она фотограф и гид. В связи с коронавирусом ей пришлось поменять сферу деятельности, сейчас она работает в японском баре — на три стула, как в фильмах Акиры Куросавы — туда ходят не просто посидеть, но и пообщаться с владельцем и другими посетителями. Пару месяцев назад, после снятия ограничений, я пошла в этот бар, там познакомилась с девушкой, которая со своим другом собирается открывать кафе русской еды, я предложила им собраться у нас и налепить пельмени. Мы отлично провели время, налепили пельменей, вареников, пекли блины. А на днях сходили на открытие кафе, где были в центре внимания как важные русские эксперты по пельменям. Спасибо голодным девяностым и студенческой жизни за мой уровень пельменных знаний!

Зарплата, жилье и расходы

Средняя зарплата в Токио — 2500 долларов в месяц или 30 тыс. долларов в год до налогов. В Японии человек сам отвечает за свои налоги, свою страховку и пенсию. Работодатель может платить за человека общий подоходный налог, пенсионные и медицинские отчисления, и сотрудник будет получать сумму после их вычета. Но региональный налог работник должен платить сам. Например, налог на жизнь в Токио, который останется в городе и не будет отправляться на государственный уровень и перераспределяться. Иностранцы, приехавшие в Японию, первый год его не платят.

При зарплате в 2500 долларов можно позволить себе снимать жилье за 1000 долларов, но цены очень сильно разнятся от размера квартиры, района и здания, где находится квартира. Дома могут быть с деревянными или бетонными перекрытиями — в первых очень высокая слышимость. Если, к примеру, японцу нужно что-то сверлить, он придет и будет сильно извиняться. Но в целом все ремонтные работы сильно регламентированы, и нет большего стыда, чем потревожить соседа.

Из-за слышимости люди предпочитают жить в бетонных домах. Мы снимаем двухкомнатную квартиру площадью 46 кв. м за 1200 долларов. Отдельно платим за электричество, газ, воду, канализацию и интернет — все вместе порядка 150 долларов зимой и 200 летом. С середины июля начинается страшная влажная жара и квартиру стоит круглосуточно сушить кондиционером, иначе в шкафах заведется плесень.

В других регионах 2500 долларов — более приличные деньги, чем в Токио: цены на жилье сильно ниже. Центральный токийский регион окружен еще четырьмя префектурами, и многие люди живут там и ездят в Токио работать — примерно как Москва и Подмосковье. Но в Японии работодатель оплачивает тебе проезд, и можно без проблем ездить на самом быстром поезде (синкансене) и не переживать, что одна поездка стоит 20-40 долларов.

Все квартиры сдаются пустые, без холодильника и стиральной машины. Есть меблированные апартаменты, и они будут стоить чудовищно дорого, при том что там будут пять предметов мебели из Икеи. Зачастую цена на жилье зависит от расстояния до станции: это важно для тех, кто ездит на работу каждый день. Если жить очень близко к станции, то будет громко из-за поездов: они ездят с пяти утра до часу ночи. Мы живем в 10 минутах ходьбы, и единственный недостаток нашего дома для японцев — он находится у дороги, шестиполосной магистрали. Но здесь не шумно, потому что стоят двойные стеклопакеты — это большая редкость для Токио.

Снять квартиру — непростой процесс. Многие владельцы хорошего жилья не хотят сдавать квартиру иностранцам, так что я почувствовала себя лицом неславянской национальности в Москве. Считается, что иностранцы не в состоянии правильно сортировать мусор, жить тихо и следовать прочим негласным нормам поведения. Главная из которых: не мешай другим.

Для аренды жилья нужно также, чтобы у вас был гарант. Для иностранцев работают специальные компании-поручители — за свои услуги они берут одну месячную стоимость аренды. Обычно же для японца гарантом выступает семья.

Заселяясь в квартиру за 1200 долларов, мы заплатили 6000 долларов: риелтору, гарантору, залог, пожарную страховку.

Еще также понятие key money, которого, к счастью, не было в этой квартире: это денежный подарок владельцу жилья, обычно в размере месячной аренды, за то, что он согласился нас сюда поселить. Когда через два года контракт кончится, если мы захотим остаться, по-хорошему нам надо будет подарить эти деньги. Скорее всего, когда мы будем переезжать в какое-то другое место, мы заплатим. Поэтому, когда ты заезжаешь в квартиру, то не захочешь выезжать через месяц, чтобы не платить за всё снова.

При выезде квартиру очень тщательно осматривают, и если где-то оторваны обои или еще что-то, то деньги вычтут из залога. Еще надо будет заплатить за уборку — 20 долларов за квадратный метр. Так что есть вероятность, что залога не хватит и придется доплачивать.

Ставка по ипотечным кредитам в Японии — 1% или меньше. Ипотеку дают и без первоначального взноса, и иностранцы могут покупать жилье, даже не находясь в Японии. Приобретение недвижимости — хорошая инвестиция: при высокой стоимости метра, размер жилья небольшой. В западной части Японии жилье может, например, стоить 2 млн руб., и при сдаче в аренду такая квартира принесет до 12-15% годовых.

Ипотеку нам, скорее всего, не дадут: даже банковскую карту получить здесь — приключение, нам это удалось только спустя полгода пребывания. И банковская система здесь далеко не на уровне «Тинькофф» или Сбербанка, а натурально каменный век. Помните про факсы? Найти хороший банкинг или взять кредит сложно, нужно быть очень респектабельным иностранцем. Если мы захотим покупать жилье в кредит, то сможем это сделать года через три. Не в кредит — хоть завтра.

Быт и еда

В Японии нужно быть готовым к разделению мусора. У нас есть календарь, на котором написано, как и когда надо выносить мусор.

Обычный бытовой мусор мы выкидываем дважды в неделю, по вторникам и пятницам, с шести до восьми утра. С вечера мешок оставить нельзя. Поэтому мы моем все контейнеры из-под еды, а все мягкие отходы и шкурки складываем в специальный пакет и замораживаем, чтобы они не воняли.

На улице летом может быть 40 градусов, кондиционера на кухне нет. Отдельно выкидываются консервные и пивные банки, стекло, пластиковые бутылки и несжигаемый мусор — по своему расписанию. Просто так выбросить пакет с неотсортированным мусором нельзя: на него наклеят наклейку с требованием забрать и пересортировать. И если человек живет в большом жилом комплексе, где есть администратор-управляющий, тот вычислит, кто выкидывает несортированный мусор, придет, отдаст пакет и заставит его сортировать.

Вся эта система появилась в Японии примерно 20 лет назад и сейчас очень эффективно работает. Обычный бытовой мусор не сжигают, а чуть ли не испаряют лазером, а остатки прессуют и делают из него плитку или строят новые острова. Энергия, получаемая при уничтожении мусора, используется для работы самого завода и уличного освещения в городе. Можно даже съездить на экскурсию на мусорный завод.

Еда в Японии очень вкусная. Японцы используют очень много соевого соуса, глютамата натрия и продуктов, усиливающих вкус того же риса. В целом еда не очень дорогая, очень много овощей и сезонных продуктов. Скажем, белокочанная капуста продается только в сентябре, и в другое время года ее не будет. Пакет с тремя картофелинами стоит три доллара, потому что летом не сезон. Очень много самой разной рыбы, с мясом тоже нет никаких проблем. Можно купить кусок как очень дешевой, так и очень дорогой говядины. Непривычно, что фрукты очень дорогие — арбуз может стоить 20 долларов. Обычно фрукты покупают в подарок или на праздник. Никто не съедает килограмм яблок за неделю. Есть магазины международных продуктов, если приспичит, можно купить гречку, макароны «Макфа» и сырки «Б.Ю. Александров».

Так что никаких проблем с едой в Японии не было, они начались, когда мы после трех месяцев жизни там в 2019 г. вернулись в Россию: оказалось, что еда дома по большему счету безвкусная по сравнению с японской, особенно фрукты и овощи.

Тем, кто хотел бы поехать в Японию, я бы посоветовала учить японский и, возможно, приехать в языковую школу, чтобы посмотреть на страну изнутри и понять, действительно ли вы сюда хотите. Ехать сюда, чтобы больше заработать — не очень рабочая схема, лучше выбрать США или Канаду. Нужно иметь интерес к стране. К тому же туристические поездки никто не отменял, когда это станет возможным.

Сразу решать, ехать ли сюда работать, скорее не стоит. Может возникнуть очень много сложностей, особенно если человек не знает японского, непросто будет найти людей, с которыми здорово проводить время. Вакансий много, но они требуют знания языка на высоком уровне, N1 или N2. Поэтому изучение японского будет ближайшей моей целью — я хочу сдать N3 в декабре или следующим летом и либо пойду работать учителем английского, либо придумаю что-то еще, возможно, вернусь на удаленку с Америкой или Россией.

Сейчас моя виза привязана к рабочей визе супруга — ему дали ее на три года. Есть подвид рабочей визы — Highly Skilled Professional Visa: если ее дают, то человек может через один-три года получить вид на жительство в Японии, и он уже не привязан к конкретному рабочему месту или сфере деятельности. Получать японское гражданство мы, скорее всего, не будем: для этого нужно отказаться от второго гражданства, а ездить в Россию по визе — странная история. Пока что в наших планах оставаться в Японии — мы здесь мало что видели из-за карантина.

Фото: Александра Шумовская.