«Все сломали и ушли». Жильцы дома на Уралмаше пожаловались на благоустройство

В редакцию DK.RU обратились жители дома на ул. Кузнецова, 4 в Екатеринбурге. Они недовольны работами по благоустройству дворовой территории, за которые сами проголосовали на общедомовом собрании.

В Екатеринбурге действует программа «Формирование современной городской среды», направленная на благоустройство городских дворов. Войти в нее может любая придомовая территория, если большинство собственников согласится на участие. Финансируются работы из двух источников: одну часть составляют целевые сборы с собственников в пользу УК, другую — бюджет Екатеринбурга.

Обсуждать возможное участие в муниципальной программе начали еще в октябре прошлого года. Повторное собрание состоялось в марте, незадолго до объявления режима самоизоляции. Поначалу большинство было против. Мы боялись, что из-за коронакризиса работы в любой момент остановят, и наши деньги просто осядут на счетах управляющей компании. Но представители совета дома клялись и божились, что все будет хорошо: работы выполнят в срок и надлежащим образом. В итоге голоса были собраны, — рассказал один из жильцов дома Андрей Медведев.

Такое благоустройство обещали выполнить

Собственники выбрали реконструкцию двора с дополнительным ремонтом. На придомовой территории должны были появиться новая детская площадка, спортивные снаряды, газон, зеленые насаждения, беседка, парковка, скамейки и новое освещение. Заказчиком работ выступила управляющая компания ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга», подрядчиком — ООО «Архитектор-СК».

Согласно договору, стоимость реконструкции составила почти 7 млн руб., из них чуть более миллиона платят собственники. Работы обещали начать в марте и закончить до 31 августа 2020 г.

Подготовка к ремонту стартовала лишь в июне, но велась активно. Рабочие сняли весь асфальт во дворе, оставили открытым канализационный люк, сломали автоматические ворота и закрывающиеся на магнитные замки калитки забора, которыми огорожен двор — теперь возле них торчат оголенные провода. После этого работы прекратились. На объекте никого нет, даже не делают вид, что работают! Одни обещания, — говорит Медведев.

Контроль за проведением работ возложили на районную общественную комиссию при администрации Орджоникидзевского района, которую возглавляет замглавы по вопросам ЖКХ Сергей Булатов. По отчетам комиссии, никаких нарушений в работе подрядчика нет. Например, в протоколе от 28 июля говорится, что во дворе дома ведутся работы по «трамбованию щебеночного основания». Однако, по заверениям жильцов, к этому времени подрядчик уже около трех недель не выходил на объект, и никаких работ, связанных с щебнем, там не велось.

В конце августа недовольные жильцы попытались привлечь внимание к ситуации министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. На его странице в Instagram они оставили комментарий, рассказав о проблеме. Министр ответил, что лично побывал на площадке. «Только что вернулся с этого двора. Подрядчик ссылается на дождливый август. На мой взгляд — это неумение организовывать работу. Придал ускорение. Спасибо за сообщение», — ответил Смирнов.

Однако ситуация с ремонтом так и не изменилась: двор все еще разворочен, при этом целевые взносы за работы включены в платежки по квартплате.

Получается, что как собственники, так и заказчик за счет денег из бюджета фактически платят за то, что территория двора, ворота, калитки, за содержание которых также взимается ежемесячная плата, были просто разрушены подрядчиком. Мы каждый месяц перечисляем деньги и за сломанные ворота, и за призрачный ремонт двора. А потом еще власти района отчитываются, что все в порядке. Как такое может быть? — задается вопросом житель дома.

Так двор выглядит сейчас

Жильцы написали заявление в администрацию Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации, ответ там должны дать в течение 30 дней. Кроме этого, готовится коллективная жалоба в прокуратуру.

Редакция DK.RU, со своей стороны, отправила запрос в комитет по благоустройству при администрации Екатеринбурга. На момент публикации ответа не было.