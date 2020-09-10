Учиться: быстро, качественно, надолго. 5 шагов, которые помогут освоить любую информацию

Предприниматель и блогер Скотт Янг рассказал, как усовершенствовать любой процесс обучения.

— Идеальная рутина — та, которой вы можете следовать и которая позволит вам достичь поставленных целей. Мы все разные, у всех свои ограничения и предпочтения — поэтому и идеальная рутина у каждого своя.

Это и правда, и бессмыслица. Очевидно, что одни процессы лучше, чем другие, даже если все мы уникальны.

Вот ингредиенты, которые помогут в любом процессе обучения. Если у вас есть правильный рецепт, вы можете приправить его специями по своему желанию.

В любом учебном процессе пять основных ингредиентов:

преподавание;

извлечение;

интервал;

понимание;

обратная связь.

Обойтись без одного из ингредиентов крайне сложно. И наоборот, если вы используете все пять, остальное приложится.

1. Преподавание — чтобы не набивать шишек

Это самая очевидная часть. Это могут быть уроки, книги или репетиторство.

Преподавание нужно, чтобы не набивать лишние шишки методом проб и ошибок. Конечно, с некоторыми предметами метод проб и ошибок настолько сложно применить, что никто всерьез не пытается изучать их без посторонней помощи. Маловероятно, что вы сможете вновь открыть законы Ньютона при помощи личных экспериментов.

Но преподавание помогает даже в тех предметах, которые во многом изучают самостоятельно. Если вам показать, как правильно размахивать клюшкой для гольфа, держать кисть или спрягать глаголы, вы сэкономите огромное количество времени на случайных экспериментах.

2. Извлечение — знания в голове, а не в книге

Этот пункт подразумевает целенаправленное извлечение знаний из вашего сознания, а не просто пассивное их восприятие.

Эта практика работает лучше, чем пассивное чтение или просмотр. Если вы собираетесь использовать знания в определенной области, практикуйтесь именно в ней. Проводите тесты, работайте над реальными задачами и применяйте их.

3. Интервал — одного раза недостаточно

Повторять полученные знания нужно неоднократно, и эти повторения должны быть разнесены по времени. Это один из самых сильных эффектов в когнитивной психологии.

Правильная процедура обучения охватывает старые знания вместе с новыми.

4. Понимание — никогда не запоминайте то, что нужно понять

Цель обучения — сделать так, чтобы вещи обрели смысл. Если вы воспринимаете что-то как произвольный набор фактов, это признак того, что вы их не понимаете.

Это можно исправить. Чаще всего я советую использовать технику Фейнмана. Метод прост: объясните себе запутанную идею так, как если бы вы объясняли ее кому-то другому. Если вы зашли в тупик, найдите учебник или учителя и задайте более конкретный вопрос.

5. Обратная связь — осознайте свои ошибки

Обратная связь явно полезна, главное избежать частыхзаблуждений.

Первое заключается в том, что обратная связь должна непременно исходить от людей. Это неверно. Ответ на вопрос «Сработало ли это?» часто можно получить напрямую из окружающей обстановки. Обратная связь от людей может вести к предрассудкам, задержкам и социальным трудностям, поэтому она не всегда идеальна.

Измените подход: всякий раз, когда вы можете получить точную обратную связь без участия другого человека, так и делайте.

Другая ошибка предполагает, что обратная связь исправит все проблемы. Обратная связь помогает, но только в сочетании с остальными четырьмя ингредиентами. Большое количество необработанной обратной связи может легко превратить рутину обучения в метод проб и ошибок (игнорируя ингредиент № 1) или в запоминание наизусть (игнорируя №4).