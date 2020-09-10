Навальный восстанавливается после отравления. Охрану его клиники серьезно усилили

Оппозиционный политик Алексей Навальный во вторник, 8 сентября, почти полностью пришел в себя после выхода из медицинской комы, сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Состояние здоровья политика лучше ожидаемого, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета.

После того как Навальный пришел в себя, охрану берлинской клиники Charite, где он проходит лечение, усилили. Врачи разрешили допускать к политику посетителей — ранее к нему пускали только врачей и жену. По данным источника издания, для встречи с политиком нужно пройти через три кордона охраны. Высший уровень безопасности ввели вчера после того, как стало ясно, что Навальный все помнит — делает его положение более опасным.

Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику.

Физически Навальный восстановился минимум на 90%, а психически — почти полностью, считают врачи. Жизнь политику спасли быстрая реакция пилотов, которые посадили самолет в Омске, а также помощь врачей, которые еще в аэропорту дали ему атропин — противоядие от отравляющего вещества «Новичок».

Ранее стало известно, что Навального отравили новой версией «Новичка» — более смертоносной, чем предыдущие. Следы вещества нашли на руках Навального и бутылке, из которой он пил. По сообщению The Insider, немецкие следователи считают: если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно упущение этой детали стало провалом российских спецслужб.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала статью очень сильно преувеличенной и содержащей много фактических неточностей. Она напомнила: о том, что политик приходит в сознание и реагирует на окружающих, сообщалось еще в понедельник, 7 сентября.