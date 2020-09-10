Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.09
76,07
89,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Навальный восстанавливается после отравления. Охрану его клиники серьезно усилили

3 369
Навальный восстанавливается после отравления. Охрану его клиники серьезно усилили
Автор фото: INTERRAILS. Иллюстрация: Wikimedia.org

Политик приходит в себя и помнит случившееся с ним — это делает его положение еще более опасным. Впрочем, его пресс-секретарь назвала сообщения об этом преувеличенными.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Оппозиционный политик Алексей Навальный во вторник, 8 сентября, почти полностью пришел в себя после выхода из медицинской комы, сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Состояние здоровья политика лучше ожидаемого, ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета. 

После того как Навальный пришел в себя, охрану берлинской клиники Charite, где он проходит лечение, усилили. Врачи разрешили допускать к политику посетителей — ранее к нему пускали только врачей и жену. По данным источника издания, для встречи с политиком нужно пройти через три кордона охраны. Высший уровень безопасности ввели вчера после того, как стало ясно, что Навальный все помнит — делает его положение более опасным.

Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику.

Физически Навальный восстановился минимум на 90%, а психически — почти полностью, считают врачи. Жизнь политику спасли быстрая реакция пилотов, которые посадили самолет в Омске, а также помощь врачей, которые еще в аэропорту дали ему атропин — противоядие от отравляющего вещества «Новичок».

Ранее стало известно, что Навального отравили новой версией «Новичка» — более смертоносной, чем предыдущие. Следы вещества нашли на руках Навального и бутылке, из которой он пил. По сообщению The Insider, немецкие следователи считают: если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно упущение этой детали стало провалом российских спецслужб.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала статью очень сильно преувеличенной и содержащей много фактических неточностей. Она напомнила: о том, что политик приходит в сознание и реагирует на окружающих, сообщалось еще в понедельник, 7 сентября.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда«Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда
    37 158
  • Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?
    36 152
  • В Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет ИнтерполВ Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет Интерпол
    42 544
  • Екатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизыЕкатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизы
    25 220
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.