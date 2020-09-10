Перспективы внедрения беспилотного транспорта в России обсудили на Иннопром онлайн

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Зрители дискуссии имели возможность проголосовать на тему своего отношения к беспилотному транспорту. Ровно половина аудитории (50%) с опасением смотрит на развитие технологий в этой сфере, 43% — воспринимает автономный транспорт с восторгом, 6% признались, что им все равно.

В части дорог общего пользования, есть много разных мнений в мире, наш прогноз — в 2027-2030 годах автомобильные роботы появятся на дорогах общего пользования и перестанут быть экзотикой, — рассказал Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗ.

По словам спикера, компания разрабатывает несколько моделей беспилотных грузовиков разной грузоподъемности и при этом считает перспективным использование беспилотного транспорта при карьерных перевозках.

Также КАМАЗ планирует в ближайшее время провести тестовые заезды своих беспилотников на дальние расстояния на маршрутах Казань — Набережные челны, Нижнекамск — Набережные челны и, возможно, Москва — Набережные челны.

Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ рассказал о том, что в последние месяцы у KPMG вышло два исследования. Одна работа была посвящена существующим трендам в автомобилестроении, а предметом изучения коллег в Канаде стала готовность стран к внедрению автономного транспорта.

Было проанализировано 30 стран, среди которых была Россия. По его словам, РФ пока занимает 26 место, довольно сильно по баллам отставая от лидеров. Исследование наглядно демонстрирует тот факт, что страны, где Правительство стимулирует компании тестировать беспилотный транспорт — именно они находятся в лидерах.

Сергей Казачков отметил: даже в случае начала активного внедрения беспилотников в 2027-2030 годах количество таких автомобилей будет небольшим.

Полностью жить в мире, где все ездят и не нужно держаться за руль — это может быть 2060 год. Мы с вами и в 2030 году будем, к сожалению, держаться за руль, — резюмировал он.

По данным опроса участников рынка, в 2030 году треть производимых в мире автомобилей будет бензиновыми, при этом в 2040 году 25% выпущенных машин будут водородными.

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