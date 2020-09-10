Deutsche Bank: мировой беспорядок захватит мир за несколько лет, нас ждет холодная война

Глобальную эпоху беспорядка предсказал Deutsche Bank. По результатам исследования эксперты заявили, что 2020 год, возможно, положил начало новой эпохе в истории человечества, одной из главных «нот» которой станет холодная война между Китаем и США.

В исследовании, опубликованном 8 сентября, стратег Deutsche Bank Джим Рейд и его коллеги заявляют, что эпоха глобализации, длившаяся с 1980-го года, подходит к концу, ее сменит «век беспорядка». Это время будет характеризоваться возвышением экономики Китая и США и напряженностью между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

На первых порах новую эпоху будет определять беспорядок, он задержится минимум на 10 лет.

Не всякий беспорядок является плохим, — отмечает Deutsche Bank. — Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции [монетарных властей] и ликвидность.

Если эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, предупреждает банк.

Восемь главных характеристик эпохи беспорядка:

ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина;

момент истины для Европы: пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации;

дальнейшее увеличение долгов и распространение политики «вертолетных денег» в качестве монетарного мейнстрима;

вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии;

усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем — разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых;

ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов;

рост глобальной озабоченности вопросами климата;

новая технологическая революция.

Новая холодная война

Уже к концу 2020-х годов Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП. По мере сокращения разрыва между экономиками будут усиливаться опасения по поводу так называемой ловушки Фукидида (термин, означающий риск военного конфликта между двумя конкурирующими державами, когда одна догоняет другую по экономической мощи). Deutsche Bank отмечает, что за последние 500 лет возникало 16 таких ситуаций и в 12 случаях это приводило к войне.

В наши дни военный конфликт крайне маловероятен, но вместо этого более вероятна экономическая война, — пишут аналитики.

Противостояние США и Китая станет сильнее независимо от результатов президентских выборов в Америке, оно будет напоминать холодную войну между США И СССР. Рост тарифов, санкции, блокировки активов, запреты на трансфер технологий — все это будет использоваться.



Это обязательно приведет к формированию страновых блоков — одного во главе с Китаем, другого во главе с США. Страны Юго-Восточной Азии войдут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия, вероятно, окажутся в американском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Смена поколений

В Европе долги все больше, интервенции центробанков, лишь искажают свободный рынок.

В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками, — пишет Deutsche Bank.

Переход к политике «вертолетных денег», подразумевающей вливания ликвидности не в финансовый сектор, а в широкую экономику (например, домохозяйствам или реальному сектору), вероятнее всего, приведет к ускорению инфляции.

Экономическое неравенство между людьми в ближайшие годы увеличится, но позже правительства, вероятно, начнут повышать налоги для состоятельных граждан и корпораций. С неравенством тесно связана и тема конкуренции возрастных поколений. По оценке Deutsche Bank, после 2030 года численность избирателей, относящихся к миллениалам и более молодым поколениям, в странах G7 станет больше численности избирателей из поколений, родившихся раньше 1980 года. Это изменит политику.

Например, более молодые избиратели в основном голосовали против Дональда Трампа и Brexit в 2016 году, но их веса не хватило, чтобы изменить результат голосования.

Молодые поколения волнуют вопросы изменения климата, поэтому, считают эксперты, уже в текущем десятилетии в мире, вероятно, будет введен углеродный налог.

Также сегодняшние заоблачные оценки стоимости технологических компаний либо окажутся обоснованными, что приведет к технологическим прорывам, либо будут означать повторение «пузыря доткомов», разорвавшегося в 2000 году.