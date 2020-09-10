В Екатеринбурге вынесли приговор создателям крупнейшего в России АУЕ-паблика

Бывшего военнослужащего Николая Бабарику, его супругу Наталью и их друга Артема Зуева судили по ч.2 ст.280, ч.2 ст.282, ст.282.1 УК РФ — призыв к экстремизму, создание и участие в экстремистском сообществе, возбуждение ненависти. Наибольший срок — 7 лет в колонии общего режима — получил Николай Бабарика за создание в соцсети «ВКонтакте» сообщества «АУЕ» (признано экстремистским, запрещено на территории России). Наталью Бабарика приговорили к 4 годам условно, Артема Зуева — к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2011 г. 17-летний Николай создал сообщество, в котором публиковали околотюремный и криминальный контент. В 2018 г. сообщество заблокировали, к этому моменту в нем состояло 320 тыс. человек, а Николай разместил в паблике не менее 28439 материалов, среди которых были и призывы к экстремизму. Наталья Бабарика также участвовала в деятельности паблика: она присоединилась к сообществу в марте 2017 г., Николай доверил жене распространение предметов с символикой движения.

С апреля по июнь 2017 года Наталья Бабарика, используя аккаунт, разместила в сообществе не менее 1 842 материалов. «В том числе подсудимая лично опубликовала материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, а именно к совершению преступлений по мотивам ненависти и вражды в отношении сотрудников МВД России,— прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Артем Зуев, работавший в типографии, печатал и распространял товары с символикой движения. С февраля 2017 г. по май 2018 г. он выручил от их продажи 80 тыс. руб. Николай Бабарика реализовал продукцию 30 тыс. руб. Эти суммы взыщут с правонарушителей.

В пресс-службе прокуратуры также рассказали, что Николаю Бабарике назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 4 года, а Наталье Бабарике и Артему Зуеву — на 3 года каждому.

Обвинительное заключение утверждал заместитель генерального прокурора, а с иском о признании экстремистским движения АУЕ в Верховный суд РФ обратился лично генеральный прокурор России Игорь Краснов,— написал в своем телеграм-канале адвокат подсудимых Павел Чиков и добавил, что намерен обжаловать приговор Наталье Бабарике. Та, в свою очередь, заявила, что будет подавать апелляцию на приговор в отношении супруга.

Как писал DK.RU, 17 августа 2020 г. Верховный суд России вынес постановление, признающее международное общественное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») экстремистской организацией. Дело рассматривалось по иску Генпрокуратуры. Теперь любого, кто относит себя к этой субкультуре, могут приравнять к исламским террористам и осудить на срок до 12 лет лишения свободы.

Участники Экспертного клуба Екатеринбурга сошлись во мнении, что запрет «АУЕ» — верный шаг.