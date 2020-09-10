Банкротов-застройщиков в этом году станет меньше, событий, меняющих ткань города, — больше

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков строительного рынка Уральского региона НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройотрасли уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

До 200 российских застройщиков обанкротятся в 2020 г.

Прогнозные цифры по строительному рынку России представил директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По оценкам РАСК, до конца текущего года банкротами станут 180-200 застройщиков.

За первые шесть месяцев 2020-го обанкротились уже 73 застройщика, которые реализуют 1,2 млн кв. м. За июль-август — еще 25 девелоперов, — сообщил Федор Выломов.

При этом он отметил, что для рынка эти цифры не так велики: в первом полугодии 2019-го банкротами стали 90 компаний с совокупным портфелем в 2 млн кв. м. Всего, по данным РАСК, за прошедший год с рынка ушли 800 компаний: если на начало 2019-го в России насчитывалось 3000 застройщиков, то к январю 2020-го эта цифра снизилась до 2200.

Этот показатель включает не только банкротства, но и девелоперов, добровольно ушедших с рынка, — прокомментировал Выломов. — Что касается текущей ситуации, вала банкротств в стране не наблюдается. Мы считаем, что в 2020 г. с точки зрения количественных банкротств цифра будет на уровне 180-200 застройщиков с портфелем около 4 млн кв. м.

В Екатеринбурге банкротом признали застройщика элитного ЖК «Да Винчи»

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Офорт-К». Компания входит в СМУ-3 (один из старейших застройщиков Урала) и возводит жилой комплекс «Да Винчи» рядом с метро «Динамо».

Как писал DK.RU, в перечень проблемных объектов ЖК вошел в июне этого года. Хотя дольщики ждут его сдачи довольно давно. Первоначально достроить объект обещали к 2018 г., однако этого не произошло. Сроки сдвинули, а попутно выяснилось, что достройка объекта потребует еще 100 млн руб. В конце 2019-го работы на площадке и вовсе прекратились.

Дольщики ЖК обратились в полицию, требуя завести уголовное дело на директора компании — Илью Полищука. По их мнению, он выводил со стройки деньги. Всего по договору ДДУ Полищук привлек, по оценкам самих дольщиков, около 382 млн руб., еще 250 млн руб. — банковский кредит. Вначале деньги на стройку дал МТС-банк, в 2018 г. кредит рефинансировал Альфа-Банк. В 2019-м, когда застройщик перестал гасить задолженность, Альфа-Банк обратился в суд. Сумму претензий оценили в 311 млн руб.

Это не единственная претензия Альфа-Банка к структурам СМУ-3. 309 млн руб. финансовая организация требует с компании «Транспорттрейд», которой «Офорт-К» переуступил часть квартир в «Да Винчи». Еще 399,5 — сумма претензий к «СМУ-3 Строй».

После признания «Офорт-К» банкротом стройку передали Фонду защиты прав дольщиков (одна из структур госкорпорации «Дом.рф»), который и будет достраивать ЖК. Госкомпания уже объявила, что сдаст объект к 2021 г.

В России ускорят достройку проблемных домов и выплату компенсаций обманутым дольщикам

Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о том, что правительство России подготовило законодательное решение, которое поможет обманутым дольщикам поскорее получить новое жилье.

Новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит Фонду защиты прав дольщиков производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних компаний. Эксперты будут оценивать только строительную готовность сооружения, — пояснил вице-премьер.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилья в регионах будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).

По оценке Фонда защиты прав дольщиков, на сегодня в России насчитывается 2,5 тыс. проблемных объектов. Их совокупная площадь более 18 млн кв. м.

К ним могут добавиться еще 634 объекта — это потенциально проблемные новостройки, — заявил глава Фонда Константин Тимофеев.

В Свердловской области, по официальным данным, сегодня насчитывается 26 проблемных объектов, девять их них — в Екатеринбурге. Всего по области в категорию «обманутые дольщики» попал 851 человек, в Екатеринбурге таких 358.

Больше половины свердловских застройщиков перешли на эскроу

Одна из мер, предпринятых российскими властями для уменьшения рисков при долевом участии граждан в строительстве, — введение проектного финансирования и эскроу-счетов. Эта схема работает уже больше года, к текущему моменту ее использует 61% свердловских застройщиков. За прошедшие месяцы 2020 г. количество открытых счетов эскроу выросло с 1700 до 5700, а объемы кредитов в рамках проектного финансирования — с 19 мрлд руб. до 34,5 млрд руб.( на 1 августа 2020 г.). Такие цифры привел глава уральского Центробанка Рустэм Марданов.

Он также сообщил, что Свердловская область входит в ТОП-10 среди субъектов РФ по количеству договоров доверительного управления в долевом строительстве с открытыми счетами эскроу. По этому показателю наш регион занимает восьмое место в России, причем по количеству остатков средств на счетах эскроу он находится на шестой позиции.

Драйвером рынка недвижимости сегодня остается льготная ипотека, которую ввели в апреле 2020 г. для поддержки отрасли (и населения) в период пандемии. К началу сентября в Свердловской области принято 19,2 тыс. заявок на госипотеку под 6,5%, 13 тыс. уже одобрили. За время работы программы в регионе заключили уже 5600 договоров на сумму 13,5 млрд руб. Лидерами по выдаче госипотеки в нашем регионе стали Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и «Дом.рф».

Напомним, ипотеку под 6,5% годовых инициировал президент РФ Владимир Путин. Правительство пообещало банкам компенсировать разницу между льготной и рыночной ставками. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 г.. свердловчане могут получить по ней кредит до 3 млн руб. Госипотека распространяется только на строящееся жилье.

По подсчетам Сбербанка, в Свердловской области в 2020 г. 98 застройщиков строят 218 домов общим метражом в 3 млн кв. м, по объему строящегося жилья область занимает шестое место в России. При этом она вошла в число регионов России с высоким объемом строительства на душу населения. Если в среднем по стране этот показатель составляет 0,67 кв. м, в нашей области он доходит до 0,7.

Источник: Аналитический центр «Дом.рф»

Между тем в «Дом.рф» подсчитали, что выполнение национальной цели по вводу жилья обеспечит прирост ВВП на 4%. Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что стройотрасль должна обеспечить к 2030 году увеличение объема строительства жилья до 120 млн кв. м в год.

Ввод дополнительных 10 млн квадратов обеспечивает прирост ВВП на 0,9%. То есть та задача, которая поставлена президентом, по увеличению объема ввода жилья фактически означает одновременную прибавку 3,5-4% ВВП страны. Это, конечно, крайне важно не только для стройки, но и для всех остальных смежных отраслей, — заявил руководитель Аналитического центра института развития Михаил Гольдберг в рамках конференции «Мессе Мюнхен Рус» и ИД «КоммерсантЪ».

В целом по России сегодня строится 98,5 млн кв. м. Это 9,3 тысячи многоквартирных домов на более чем 2 млн квартир. При этом примерно 40% строится с использованием счетов эскроу — наш регион превышает этот показатель.

Горожане одобрили новые правила застройки города

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения изменений в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В целом к нововведениям отнеслись положительно. Теперь поправки должны пройти согласование в профильной комиссии гордумы и получить одобрение на общедумском заседании.

Напомним, одно из главных нововведений ПЗЗ — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства. По мнению некоторых экспертов, изменения могут привести к чрезмерному уплотнению застройки. Однако есть и другие мнения. Сами девелоперы говорят о том, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город.

Важно, что предлагаемые изменения вводят 100%-й коэффициент использования земельного участка. Значит, жилье можно будет располагать по участку более равномерно: это как раз влияет на то, чтобы дома не вверх росли, а распространялись по всей территории участка среднеэтажными и малоэтажными проектами. Изменения, на наш взгляд, пойдут на пользу градостроительному облику Екатеринбурга — они поддержат именно квартальную, а не точечную застройку города. Это приведет к выстраиванию периметров кварталов и формированию внутри них уютных дворов, — аргументирует свою позицию заместитель директора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова.

Градостроительные нормы станут предметом обсуждения и на таком крупном событии в сфере недвижимости, как VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 20 по 22 октября 2020 г. сразу в двух форматах — офлайн и онлайн.

В числе экспертов будут и представители Минстроя России. Тема одной из их секций звучит как «Трансформация градостроительного законодательства».

Жители Юго-Западного микрорайона обсудили с архитекторами, каким хотели бы видеть парк Чкалова

Одна из норм новой градостроительной политики касается более активного участия жителей городов в обсуждении важных строительных проектов. В Екатеринбурге крупные застройщики уже используют этот инструмент в работе над изменениями городской среды.

Так, фонд «Город может», который финансируется из средств компании «Атомстройкомплекс», собрал жителей Юго-Западного микрорайона, чтобы вместе с архитекторами обсудить концепцию развития парка Чкалова. В обсуждении участвовали как молодежь, так и пенсионеры. Всего собралось около 60 человек, в том числе урбанисты.

Перед обсуждением архитекторы бюро «Плотинка» провели обследование территории и в качестве основного качества парка определили озеленение. Здесь высажено 11 аллей различных пород деревьев — хвойных, лиственных, плодовых и т. д., все они находятся в отличном состоянии.

Ключевой запрос от жителей — сохранить существующее озеленение без изменений, но улучшить инфраструктуру парка, в частности, добавить освещение, — рассказал по итогам обсуждения основатель бюро «Плотинка» Илья Полянских. — Популярен запрос на развитие спортивной составляющей. Причем, для занятий спортом парк используют разные категории граждан: пенсионеры занимаются здесь скандинавской ходьбой, подростки катаются на скейтах и велосипедах, взрослые занимаются воркаутом и бегом. Мы поставили себе задачу предусмотреть комфортные условия для каждой группы.

В спортивном плане парк Чкалова тесно связан с с Юго-Западным лесопарком. Поэтому архитекторы предлагают связать две зеленые зоны маршрутной сетью, чтобы, например, на велосипеде можно было проехать из парка в лесопарк. Соблюдение таких подходов позволит постепенно развивать и наращивать зеленый каркас города.

Отметим, что годом ранее была презентована концепция развития Юго-Западного лесопарка, инициатором ее разработки также выступила компания «Атомстройкомплекс». Тезисы, зафиксированные в концепции, легли в основу технического задания на проектирование. Первый этап проектных работ уже стартовал и выполняется в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», который является одним из направлений национального проекта «Экология».

Что касается парка Чкалова, одним из пожеланий жителей было сохранить его историческую память. Парк носит имя знаменитого летчика, раньше здесь стоял самолет и располагались парашютные вышки. Теперь же рассказать историю Валерия Чкалова можно с помощью малых архитектурных форм, айдентики парка, арт-бъектов. считают участники обсуждения.

Медведь, циклорама и цветные человечки: Екатеринбург пополнится арт-объектами в рамках фестиваля «ЧӦ»

Развитию городской среды сегодня уделяется много внимания. Этим занимаются и власти, и девелоперы, и творческие личности. Екатеринбург — один из лидеров России в плане освоения городского пространства уличными художниками. Уже давно визитной карточкой города называют фестиваль «Стенограффия».

Еще одним событием, которое изменит ткань города и наполнит его новвыми арт-объектами, станет Ural public art fest ЧӦ. Новый фестиваль стартовал 3 августа и продлится в течение месяца, его организатором выступил один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс».

25 лет «Атомстройкомплекс» вносит свой вклад в развитие родного города и его городской среды. В юбилейный год мы даем старт новой, важной традиции — ежегодному паблик-арт фестивалю с уральским характером. Цель фестиваля — наполнить городское пространство новыми арт-объектами, тем самым способствовать развитию визуальной привлекательности города, ведь арт-объекты формируют ее наряду с архитектурой и благоустройством, — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. — Каждый год в рамках фестиваля мы планируем рассказывать об одной из особенностей нашего уральского характера. В качестве названия фестиваля мы выбрали неоднозначное, но прямолинейное уральское слово ЧӦ, которое характеризует уральцев как людей, умеющих стоять на своем и идти к цели. Именно поэтому слоган фестиваля в этом году — «Крепко стоять на ногах».

По мнению организаторов, работы фестиваля станут достопримечательностями Екатеринбурга. Среди них: 4-метровый деревянный медведь от Андрея Бартенева, цветные человечки на ножках от Андрея Люблинского, десятислойная инсталляция в форме куба «Точка зрения» от Артема Стефанова, архитектурные конструкции из бетонных заборов и световые проекты от команды SPEKTR, «Циклорама» от Покраса Лампаса и многое другое. Одним из партнеров проекта и площадкой для арт-объекта станет Торговый центр МЕГА Екатеринбург.

Мы планируем, что арт-объекты, которые появятся в ходе фестиваля в разных районах города, простоят в уличном пространстве не меньше года. Материалы, из которых они будут выполнены — вандалоустойчивые. По истечении этого срока, возможно, часть объектов, которые окажутся жизнеспособными, останутся на своих местах, часть, возможно, переместим в городские парки и торговые центры, — рассказал Андрей Люблинский, куратор фестиваля ЧӦ, российский паблик-арт художник.

В рамках фестиваля будет проведена образовательная программа «Месяц визуальной культуры». Приглашённые специалисты из сфер искусства, урбанистики и геобрендинга расскажут о существующем опыте исследований в разных сферах визуальной культуры.

Отметим, для «Атомстройкомплекса» новый фестиваль арт-объектов — не первый проект подобного рода. Девелопер придерживается идеи комплексного развития территории — в том числе через призму культурно-социального контекста, активно поддерживает местные культурные проекты — является партнером проекта по разработке «Дизайн-кода Екатеринбурга», фестиваля Ural Music Night. В прошлом году компания выступила соорганизатором фестиваля «Ура.Урал». АСК и сам принимал участие в создании одного из самых известных арт-объектов Екатеринбурга — гигантского памятника клавиатуре на набережной Исети.