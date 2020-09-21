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В Екатеринбурге пройдет женская бизнес-премия

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В Екатеринбурге пройдет женская бизнес-премия
Иллюстрация: OPORA WOMAN club

24 сентября в столице Урала состоится женская премия «Время возможностей». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Победители будут выбраны в семи номинациях: «Start Up», «Все лучшее детям», «Доброе дело», «Красота и здоровье», «Не женский бизнес», «Семейный бизнес», «Креативная индустрия». Они получат множество подарков, а также инструменты для развития своего дела и личного бренда.

В Екатеринбурге пройдет женская бизнес-премия 1— Более ста заявок поступило нам от ярких женщин предпринимателей. На протяжении нескольких месяцев они защищали проект о своем существующем бизнесе или предлагали идеи, которые успешно можно реализовать при финансовой поддержке. Так, компетентное жюри выбрало 70 участниц, 21 из которых номинированы на премию», — рассказала президент бизнес-сообщества женщин-предпринимателей «OPORA WOMAN CLUB» Александра Шереметьева.

Также на официальном сайте uraloporawoman.ru проходило народное голосование за понравившуюся участницу. Имена всех победительниц станет известно 24 сентября на торжественном вечере, который пройдет в Синара-центре.

В Екатеринбурге пройдет женская бизнес-премия 2— В каждой номинации существовали критерии отбора. Жюри обращали внимание на такие показатели, как уникальность, сложность, трудоемкость производства. Важным критерием, к примеру, в номинациях «Творческий прорыв» и «Доброе дело» было предоставление рабочих мест, что подразумевает сильную и ответственную предпринимательскую культуру участниц», — пояснила председатель Комитета по развитию женского предпринимательства СО ООО МиСП «Опора России» Анастасия Климина. 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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