В Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет Интерпол

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии, который находится в международном розыске. В пресс-службе суда пояснили, что гражданин Федеративной Республики Бразилия Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями Бразилии в совершении особо тяжких преступлений:

В декабре 2019 г. мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва, разыскивался по линии Интерпола. На днях был задержан в Ленинском районе г. Екатеринбурга.

Происшествие, за которое Фаузи был объявлен в международный розыск, произошло 24 декабря 2019 г. Он устроил взрыв в киностудии, которая снимала фильм «Первое искушение Христа» для Netflix. Авторы картины представили Иисуса в образе гея. В штаб-квартиру продюсера бросили два «коктейля Молотова». Ответственность за теракт взяла на себя группа Commando de Insurgencia Popular Nacionalista da Familia Integralista Brasileira, позже полиция доказала причастность к инциденту Эдуардо Фаузи.

Отдел Интерпола уже направил в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга материал по факту нахождения Фаузи в розыске, а прокурор, в свою очередь, обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Фаузи меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет JustMedia.ru.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство, иностранец арестован на срок 30 суток.

Ранее DK.RU рассказывал, что по линии Интерпола был задержан екатеринбуржец, совладелец строительной компании Logic Development Захар Ивачев, который год находился в международном розыске.