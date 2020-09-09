РФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V» — этого хватит на 25% населения страны. Если мексиканские регуляторы одобрят поставки, они начнутся уже в ноябре 2020 г. Дистрибуцией вакцины в Мексике займется Landsteiner Scientific, одна из ведущих фармкомпаний страны.

Вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава 11 августа, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. При этом пострегистрационное исследование вакцины c участием 40 тыс. добровольцев еще не завершено, его первые результаты будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года. Несмотря на это, согласно проведенным в Мексике опросам, 66% жителей страны выразили доверие к российской вакцине, сказал Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ.

Наши мексиканские партнеры понимают преимущество российской вакцины «Спутник V» перед остальными вакцинами-кандидатами. В частности, они выделяют гораздо большую изученность платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК, — говорит г-н Дмитриев.

Вместе с тем 9 сентября стало известно, что компания AstraZeneca, один из главных разработчиков вакцины от коронавируса для мирового рынка, приостановила ее испытаний после неожиданной болезни одного из участников экспериментальной вакцинации. Пауза нужна, чтобы ученые смогли изучить данные о безопасности вакцины и ее побочных эффектах.