Банкрот экс-банкир избежал многомиллионной субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Свердловской области отказался привлечь к субсидиарной ответственности экс-совладельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина и его отца в рамках дела о банкротстве компании «Рост металлургии».

Конкурсный управляющий фирмы в 2019 г. подал иск о взыскании 15 млн руб. с Лапшиных за преднамеренное банкротство компании.

Как сказано в материалах дела, ООО «Росмет.ру» было зарегистрировано в декабре 2013 г. Его единственным участником и директором до 5 октября 2015 г. был экс-совладелец и экс-председатель правления «Банка24.ру» Сергей Лапшин. После этого соучредителем компании стал Геннадий Лапшин, а Сергей Лапшин остался руководителем.

По мнению конкурсного управляющего, Сергей и Геннадий Лапшины намеренно не подали заявление о банкротстве актива, когда у него начала расти задолженность. Также конкурсный управляющий настаивал, что Лапшины бездействовали, когда у «Росмет.ру» появились признаки банкротства.

Сергей Лапшин пояснил суду, что дебиторская задолженность «Росмет.ру» начала расти с 2014 г., когда произошла девальвация рубля, что привело к ухудшению работы компании. Металлургическая компания была создана для участия в проекте с ООО «Карбид-Хенкель» в городе Бийск, однако он был остановлен. Затем в 2016 г. в отношении Сергея Лапшина возбудили дело о банкротстве, так что он не смог восстановить платежеспособность «Росмет.ру».

В итоге суд пришел к выводу, что доказательств о намеренном банкротстве ООО «Росмет.ру» недостаточно, и не удовлетворил иск.

Как сообщал DK.RU, Сергей Лапшин был признан банкротом в августе 2017 г. Тогда суд постановил, что общая сумма кредитов, взятых г-н Лапшиным, составила более 54 млн руб. Уточнялось, что экс-банкир получал кредиты в ЗАО «АКБ „Экспресс-Волга“» и ОАО КБ «Пойдем!». Кроме того, Сергей Лапшин имел задолженность по договору займа перед сыном экс-депутата Госдумы Валерия Язева — Андреем Язевым, который и инициировал банкротство экс-банкира, в размере 20 млн руб. А в 2018 г. Арбитраж признал банкротом «Ява-холдинг», считающийся активом Валерия Язева.

Как писал DK.RU, в 2018 г. с торгов ушел двухэтажный коттедж предпринимателя площадью 351,9 кв. м и земельный участок в поселке «Сосновый бор» на улице Академика Вонсовского, автомобиль Merсedes-Benz GL500 4Matic. Лоты приобрел «УМ-банк»: дом обошелся в 35,4 млн руб., авто — в 1,8 млн руб. Стартовая стоимость имущества была выше (около 40 млн и порядка 2 млн руб.), однако желающих заплатить такие суммы не нашлось.