«Куда-куда?» — Николай Коляда прокомментировал слухи об уходе из театра и эмиграции

Драматург, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда прокомментировал информацию об уходе из театра. В беседе с Ura.ru он отметил, что сообщения о том, что он покидает театр и планирует переезд, — правда.

Решение окончательное, переживать за меня не надо.

Однако драматург не стал делиться подробностями о скором отъезде из страны. На вопрос, куда именно отправится, основатель театра ответил: «Куда-куда? На улицу Труда!».

В беседе с ЕАН драматург отметил, что несколько лет думал об уходе из театра:

Это была информация внутренняя, но она вышла наружу. Больше разговоров нет. Все продумано давным-давно. Надо уходить вовремя.

Как сообщалось ранее, режиссер перед открытием сезона объявил своей труппе, что с 20 декабря он покинет посты директора и художественного руководителя театра.

В министерстве культуры Свердловской области пока что не слышали о планах основателя и художественного руководителя «Коляда-театра». В ведомстве Znak.com сообщили:

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина находится на постоянной связи с художественным руководителем «Коляда-театра» Николаем Колядой. Последний телефонный разговор главы регионального минкультуры и драматурга состоялся 7 сентября. В ходе разговора Николай Коляда не говорил о намерении оставить руководящий пост в театре. Более того, им были озвучены ближайшие планы по работе «Коляда-театра» в новом сезоне, старт которого запланирован на 9 сентября. Светланой Учайкиной было получено приглашение на первый в сезоне спектакль, — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что во время пандемии, когда театры были закрыты, Николай Коляда неоднократно сообщал о финансовых трудностях театра, сообщал DK.RU. В июне драматург даже заявлял, что готов распустить труппу: