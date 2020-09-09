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«Куда-куда?» — Николай Коляда прокомментировал слухи об уходе из театра и эмиграции

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«Куда-куда?» — Николай Коляда прокомментировал слухи об уходе из театра и эмиграции
Иллюстрация: Facebook Коляда-театр

Накануне старта нового театрального сезона драматург выступил перед труппой и сообщил, что с 20 декабря покидает театр и уезжает из страны. В Минкульте пока не слышали об уходе режиссера.

#КОЛЯДА#НОВОСТИ

Драматург, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда прокомментировал информацию об  уходе из театра. В беседе с Ura.ru он отметил, что сообщения о том, что он покидает театр и планирует переезд, — правда.

Решение окончательное, переживать за меня не надо.

Однако драматург не стал делиться подробностями о скором отъезде из страны. На вопрос, куда именно отправится, основатель театра ответил: «Куда-куда? На улицу Труда!».

В беседе с ЕАН драматург отметил, что несколько лет думал об уходе из театра:

Это была информация внутренняя, но она вышла наружу. Больше разговоров нет. Все продумано давным-давно. Надо уходить вовремя.

Как сообщалось ранее, режиссер перед открытием сезона объявил своей труппе, что с 20 декабря он покинет посты директора и художественного руководителя театра. 

В министерстве культуры Свердловской области пока что не слышали о планах основателя и художественного руководителя «Коляда-театра». В ведомстве Znak.com сообщили:

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина находится на постоянной связи с художественным руководителем «Коляда-театра» Николаем Колядой. Последний телефонный разговор главы регионального минкультуры и драматурга состоялся 7 сентября. В ходе разговора Николай Коляда не говорил о намерении оставить руководящий пост в театре. Более того, им были озвучены ближайшие планы по работе «Коляда-театра» в новом сезоне, старт которого запланирован на 9 сентября. Светланой Учайкиной было получено приглашение на первый в сезоне спектакль, — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что во время пандемии, когда театры были закрыты, Николай Коляда неоднократно сообщал о финансовых трудностях театра, сообщал DK.RU. В июне драматург даже заявлял, что готов распустить труппу

Вот что мне делать? Вот что моему театру делать? Вот что я должен сказать всем в театре? Ждали понедельника, думали — сообщат об открытии кинотеатров, а заодно и театров. Хотя бы на 50%. Хотя бы на тридцать человек. Ведь всё открыто. Нет. [...] А что кушать моим актерам? Ну, денег тогда дайте, что ли. Это же невыносимо — пять месяцев без доходов, — писал в своем Facebook Николай Коляда.

Автор: Екатерина Тарханова
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