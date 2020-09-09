Первым самовыдвиженцем на довыборы в Гордуму стал предприниматель-юрист
Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся уже через 2,5 месяца. «Большая четверка» политических партий пока не торопится назвать своих кандидатов. «Единая Россия» назначила праймериз.
На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулся первый кандидат. Им стал директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» Павел Гордеев, сообщается на сайте горизбиркома. Он баллотируется по одномандатному избирательному округу № 9 в Ленинском районе в качестве самовыдвиженца.
Известно, что Гордееву 33 года. Родился в Тюменской области, окончил УрГЮА (сейчас УрГЮУ), после чего переехал в Екатеринбург. Его специализация — юрист по арбитражным делам. Беспартийный. Судимостей не имеет.
Как сообщал DK.RU, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).
Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ №9 включает центральную часть Ленинского района мегаполиса, а округ №3 — части Ленинского и Верх-Исетского районов.
Ожидается, что политические партии выдвинут своих кандидатов в течение сентября, чтобы в октябре приступить к агитационной работе.
На данный момент активность проявляет пока только «Единая Россия». Накануне президиум регионального политсовета принял решение о проведении праймериз и сформировал оргкомитет. Председателем избран Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Праймериз будут проводиться для определения кандидатов от партии на довыборы в гордуму.
Участвовать в голосовании за «кандидатов в кандидаты» смогут только выборщики из числа партийцев местных отделений этих районов Екатеринбурга. Закрытая модель предварительного голосования выбрана в связи с эпидемиологической ситуацией, — подчеркнул Шептий.
Праймериз состоятся 22 сентября.
Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.