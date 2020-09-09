Первым самовыдвиженцем на довыборы в Гордуму стал предприниматель-юрист

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулся первый кандидат. Им стал директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» Павел Гордеев, сообщается на сайте горизбиркома. Он баллотируется по одномандатному избирательному округу № 9 в Ленинском районе в качестве самовыдвиженца.

Известно, что Гордееву 33 года. Родился в Тюменской области, окончил УрГЮА (сейчас УрГЮУ), после чего переехал в Екатеринбург. Его специализация — юрист по арбитражным делам. Беспартийный. Судимостей не имеет.

Как сообщал DK.RU, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ №9 включает центральную часть Ленинского района мегаполиса, а округ №3 — части Ленинского и Верх-Исетского районов.

Ожидается, что политические партии выдвинут своих кандидатов в течение сентября, чтобы в октябре приступить к агитационной работе.

На данный момент активность проявляет пока только «Единая Россия». Накануне президиум регионального политсовета принял решение о проведении праймериз и сформировал оргкомитет. Председателем избран Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Праймериз будут проводиться для определения кандидатов от партии на довыборы в гордуму.

Участвовать в голосовании за «кандидатов в кандидаты» смогут только выборщики из числа партийцев местных отделений этих районов Екатеринбурга. Закрытая модель предварительного голосования выбрана в связи с эпидемиологической ситуацией, — подчеркнул Шептий.

Праймериз состоятся 22 сентября.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.