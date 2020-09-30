Новая реальность для производителей «молочки». Кому доверить маркировку?

Маркировку на упаковках молочной продукции планируют ввести для повышения прозрачности рынка. Нанесение на каждую единицу товара уникального кода позволит прослеживать «жизненный цикл» продукции с момента производства до продажи в магазине.

Согласно постановлению Минпромторга, с 20 января 2021 г. обязательной маркировке подлежат молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, мороженое и иные виды пищевого льда. Молоко и сливки со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенные молоко и сливки, сливочное масло, сыр и творог, молочную сыворотку должны будут маркировать с 1 июля 2021 г. С 1 октября 2021 г. маркировке подлежат пахта, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, включая сметану.

Существует несколько способов маркировки товара. Самый массовый вариант — этикетирование (оклеивание ярлыками). Делать это можно даже вручную. Однако такой метод маркирования подходит только для маленьких производств. Если речь идет о крупных предприятиях, то лучше прибегнуть к методу прямой печати. Это быстрый, точный и технологичный способ. Вообще, следуя методическим рекомендациям по внедрению маркировки, можно лишь добиться соответствия требованиям закона. Но методические рекомендации и нормативно-правовые документы в текущей редакции не полностью учитывают интересы бизнеса и не включают задач комплексной цифровизации производства. Руководствуясь лишь методическими рекомендациями, можно поставить только коннекторы для отправки отчетов в ГИС «Честный знак», и тогда маркировка принесет одни расходы. Внедрение Track&Trace системы позволяет не только выполнить требования законодательства, но и получить преимущества для бизнеса.

Система Track&Trace — это совокупность программных и аппаратных решений для полноценной работы систем маркировки и прослеживания продукции, сериализации, агрегации, мониторинга движения и выгрузки необходимой отчетности во ФГИС «Честный ЗНАК» в соответствии с требованиями регулирующих органов. На крупных предприятиях, в том числе на заводах по производству молочной продукции, Track&Trace тесно взаимодействует с ERP — программным обеспечением для планирования трудовых ресурсов и финансовых потоков компании.

В случае грамотной интеграции этих двух систем пользователи могут не работать с интерфейсом внедренной на предприятии Track&Trace системы. Все операции с продукцией инициируются из учетной системы и выполняются физически на оборудовании, а Track&Trace работает в фоновом режиме, отправляя необходимые отчеты в государственную информационную систему. В такой парадигме пользователи работают с привычным интерфейсом и взаимодействуют с Track&Trace только при возникновении инцидентов — гибкие настройки позволяют настроить отправку уведомлений обо всех проблемах на почту сотрудникам. Таким образом при грамотной интеграции у пользователей ERP остается привычный им интерфейс, предприятие получает дополнительную проверку корректности передаваемых сведений и отсутствие необходимости вести параллельный учет (интеграция позволяет в автоматическом режиме синхронизировать данные при проведении документов в учетной системе).

На рынке появляется все больше разработчиков Track&Trace решений, однако многие из них не покрывают всех нужд предприятия.

Большие системы для молочного рынка могут писать только большие IT-компании. Они могут разработать ПО в соответствии со всеми требованиями законодательства и спецификой отрасли. В качестве примера можно привести систему TraceWay, разработанную компанией Original Group. Это законченное решение «под ключ», которое обеспечивает маркировку товара, проведение различных операций с продукцией (группировка, разгруппировка, перемещение, приемка, утилизация), формирование данных для выгрузки во внешние системы и т.д.

«TraceWay позволяет компаниям улучшить информационную экосистему, оптимизировать дистрибуцию товаров. Кроме того, система существенно упрощает складские и логистические операции, позволяет снижать потери в случаях производства брака и отзыва продукции», — рассказывает Юлия Соловьева, финансовый директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group.

Система TraceWay обладает гибкими настройками и может «подстраиваться» под нужды предприятия. ПО этого решения состоит из отдельных блоков, которые полностью совместимы друг с другом и могут легко интегрироваться в инфраструктуру предприятия.

Теперь о цене. В зависимости от производственной мощности средняя стоимость внедрения маркировки для одной молочной линии составляет от 100 тыс. до 2,5 млн руб., но решения Original Group получаются выгоднее.

У нас есть интересный продукт, связанный с оплатой за каждый код. Это своего рода рассрочка. Оплачивая каждый раз необходимое количество кодов, предприятие поэтапно выкупает оборудование в свою собственность, в конечном итоге оно переходит на баланс компании. Это позволяет избежать капитальных затрат в начале проекта, — продолжает Юлия Соловьева.

Молочные предприятия страны пока не обладают достаточным опытом во внедрении Track&Trace систем. А ведь это путь со множеством подводных камней.