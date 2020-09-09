«Простить обидчика — не значит с ним помириться». Зачем прощать себя и других

Современный мир часто ассоциирует акт прощения со слабостью и поражением. Сильный человек отстаивает свою правоту до конца, считают многие. Нам проще злиться, проклинать и избегать обидчиков, чем понять и простить, пишет Reminder, поясняя, почему такой подход не слишком разумен.

Научные данные говорят о том, что умение прощать — не просто проявление благородства, а ценный практический навык, влияющий на физическое и ментальное здоровье человека.

Что значит простить?

Простить, забыть или проглотить обиду — в чем разница? Один из отцов-основателей психологии прощения Роберт Энрайт объяснял это так: по-настоящему простить обидчика вы можете, только если осознаете, что он действительно причинил вам зло. Если же вы по какой-то причине отрицаете факт обиды, прощение невозможно. Акт прощения можно разделить на две фазы:

признание факта обиды,

избавление от связанных с обидой негативных эмоций.

Прощение — это внутренний процесс, как отмечал другой исследователь этого феномена психолог Эверетт Уортингтон. А формальное примирение с обидчиком для этого необязательно. Главное — преодолеть страх, горечь, боль и в итоге выработать эмпатию к человеку, который нанес вам обиду. На практике, как объясняет Уортингтон, это проявляется в смене вектора мотивации — с мести и агрессии на позитивный компромисс. Еще одна важная мысль: то, что вы не готовы мириться с обидчиком, не значит, что вы не можете его простить. И наоборот, то, что вы его простили, не обязательно должно привести к восстановлению прежних отношений. Прощение — это история про вас, а не про других.

Непрощение — стресс

Не прощая, вы сохраняете внутри негатив: враждебность, негодование, злость, ненависть.

Чувства обиды и разочарования — это огромная нагрузка для организма, — говорит психиатр больницы Джонса Хопкинса Карен Шварц.

Прощать никто не обязан, но важно понимать, что негативные эмоции влияют не только на настроение, но и на физическое и психическое здоровье. Вспоминая обидчика, вы испытываете стресс, артериальное давление растет, пульс ускоряется.

С нейробиологической точки зрения, прощение — это успешная стратегия адаптации в условиях стресса, которая дает эффект по трем причинам. Во-первых, напрямую нейтрализует негативное влияние обиды: уменьшает стрессовую реакцию, нормализует давление и работу сердца, снижает уровень кортизола. Во-вторых, опосредованно помогает изменить к лучшему внешний эмоциональный фон, например, отношения в коллективе. В-третьих, меняет внутреннее состояние, генерируя позитивные эмоции.

Как научиться прощать других

Кажется, что способность прощать — это что-то вроде таланта: либо она есть, либо ее нет. Но это не так, уверен Уортингтон. Навык прощения можно и нужно развивать и тренировать. Вот методы, которые реально могут помочь:

Включите эмпатию. Британские исследователи Питер Вудрафф и Том Фэрроу показали, что способность к прощению «прячется» глубоко в лимбической системе — в структурах, отвечающих за эмоции, а не за рациональные суждения. Поэтому, если вы хотите кого-то простить, не пытайтесь логично убедить себя, что это будет «разумно» или «справедливо». Лучше подумайте, что ваш обидчик — такой же человек, как вы. Он тоже может ошибаться и стыдиться признать свою вину.

Дайте выход своим чувствам. Если вас переполняют негодование и обида, первым делом поделитесь своими эмоциями с понимающим близким человеком, советует профессор психологии Натаниэль Уэйд. В такой ситуации очень важно получить сигнал со стороны, что ваша реакция оправданна, а чувства вполне адекватны.

Не вставайте в позу жертвы. Прощение — это ваше сознательное решение, проявление вашей воли. Оно не зависит от поведения другого человека или от того, насколько он заслуживает вашего прощения. Это не одолжение другому, а помощь себе.

Просто подождите. Время действительно лечит. Специалисты считают, что степень прощения часто пропорциональна времени, потраченному на этот процесс.

Как научиться прощать себя

Умение прощать себя — еще одна важная тема, которую изучает психология прощения. Натаниэль Уэйд и его коллега Мэрилин Корниш описывают 4 этапа, через которые должен пройти человек, испытывающий чувство вины.