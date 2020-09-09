Нехорошая квартира. Семь признаков жилья, покупать которое опасно

Хорошая квартира, надо брать? Задумайтесь, очень может быть, что с этой недвижимостью у вас будет немало хлопот. РБК перечисляет признаки жилья, которое опасно покупать.

На вторичном рынке недвижимости достаточно квартир с проблемной юридической историей. Покупая жилье у собственника, важно очень внимательно проверить объект, порой разумнее отказаться от покупки и не рисковать деньгами.

Квартиры с аукционов

Квартиры, которые реализуются на аукционах точно можно отнести к рискованным.

Зачастую их выставляют на торги банки, получившие недвижимость в собственность из-за того, что ее владелец не смог погасить ипотечный кредит. Обычно потенциальные покупатели опасаются приобретать такое жилье, чтобы не быть замешанными в чьей-то личной трагедии, связанной с потерей квартиры. Кроме того, бывшие собственники иногда продолжают бороться за жилплощадь — они пишут жалобы по поводу действий банка, обращаются в суд, пытаются выйти на связь с новыми владельцами квартиры. Для новых собственников жилья разбирательства с ними могут обернуться серьезным стрессом, — рассказал директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.

Недавнее наследство

Нужно быть очень внимательным, покупая совсем недавно унаследованную квартиру. Особенного внимание требует ситуация, если наследодатель — мужчина.

Председатель совета директоров компании «Миэль» Марина Толстик пояснила, что на рынке много случаев, когда внезапно появляются неучтенные наследники — например, у мужчины-наследодателя могли быть дети, о которых в «основной» семье не знали, или знали, но умышленно старались не допустить до дележа наследства, и так далее.

Продажа по доверенности

Очень рискованно приобретать квартиру, если сделку проводят по доверенности.

Сделки, где используется доверенность, повышают риски покупателя. К подобному часто прибегают мошенники. Поэтому важно либо знать владельца квартиры, либо иметь с ним связь через доступные средства (телефон, видеозвонки), — рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Азбука жилья» Дмитрий Косьмин.

Он пояснил, что такие сделки нужно проводить только через нотариуса, который проверит весь пакет документов, законность доверенности, а затем грамотно составит договор купли-продажи.

Квартира, которую купили на маткапитал

Квартиры, при покупке которых использовали маткапитал, без выделения доли детей, могут быть опасной сделкой.

«Родители обязательно должны выделить доли детям именно в объекте, при покупке которого использовался маткапитал. У них есть определенные обязательства перед Пенсионным фондом, которые они нарушают. Такую сделку могут признать недействительной, поэтому следует внимательно проверить объект перед покупкой вместе с юристом», — предупредил Косьмин.

Подаренная квартира

«Дарение, особенно если даритель пожилой человек, а одаряемый не родственник и никоим образом к дарителю не относится, часто вызывает подозрения. Рассеять эти подозрения можно, пообщавшись с дарителем и убедившись, что человек совершил акт дарения самостоятельно, без давления, не был запуган. Если риелтор не слышит нормальных ответов от одаряемого про то, почему и каким образом подарена квартира, если сам даритель странно отвечает на вопрос, почему и при каких обстоятельствах произошло дарение, — все это вызывает подозрение у профессионального риелтора и за сделку он, скорее всего, не возьмется», — пояснила Толстик.

Пожилой владелец

Если квартиру продает пожилой человек, сделку вскоре могут оспорить родственники.

В силу своего возраста пожилой человек может ссылаться на то, что полностью не осознал свои действия. Достаточно часто суд встает именно на сторону пожилого человека, — рассказал генеральный директор «Азбуки жилья» Дмитрий Косьмин.

Кроме того, по словам эксперта, рискованно приобретать квартиру, ранее приватизированную пожилым человеком. Например, в жилье была прописана пенсионерка, вдруг у нее на жилплощади зарегистрировалось еще одно лицо, квартиру приватизируют, но женщина пишет отказ от приватизации. Покупка такой квартиры тоже находится в зоне риска, и сделку могут оспорить.

Смена собственников

Квартиры, у которых за короткий период было много переходов права собственности, должны обязательно насторожить потенциального покупателя.

Чаще всего в этом случае от покупателя скрывается какая-то неприятная ситуация, которая, проявившись, она может вызвать расторжение всех последующих сделок. По словам Марины Толстик, если в документах несколько переходов прав за год или два, лучше профессионально и досконально проверить всю историю квартиры.