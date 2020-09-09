Нехорошая квартира. Семь признаков жилья, покупать которое опасно
Выгодная цена, хороший район, светлые комнаты... Квартира может быть идеальной, но покупать ее не стоит. Эксперты пояснили, что должно мгновенно насторожить, если вы не хотите потерять деньги.
Хорошая квартира, надо брать? Задумайтесь, очень может быть, что с этой недвижимостью у вас будет немало хлопот. РБК перечисляет признаки жилья, которое опасно покупать.
На вторичном рынке недвижимости достаточно квартир с проблемной юридической историей. Покупая жилье у собственника, важно очень внимательно проверить объект, порой разумнее отказаться от покупки и не рисковать деньгами.
Квартиры с аукционов
Квартиры, которые реализуются на аукционах точно можно отнести к рискованным.
Зачастую их выставляют на торги банки, получившие недвижимость в собственность из-за того, что ее владелец не смог погасить ипотечный кредит. Обычно потенциальные покупатели опасаются приобретать такое жилье, чтобы не быть замешанными в чьей-то личной трагедии, связанной с потерей квартиры. Кроме того, бывшие собственники иногда продолжают бороться за жилплощадь — они пишут жалобы по поводу действий банка, обращаются в суд, пытаются выйти на связь с новыми владельцами квартиры. Для новых собственников жилья разбирательства с ними могут обернуться серьезным стрессом, — рассказал директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.
Недавнее наследство
Нужно быть очень внимательным, покупая совсем недавно унаследованную квартиру. Особенного внимание требует ситуация, если наследодатель — мужчина.
Председатель совета директоров компании «Миэль» Марина Толстик пояснила, что на рынке много случаев, когда внезапно появляются неучтенные наследники — например, у мужчины-наследодателя могли быть дети, о которых в «основной» семье не знали, или знали, но умышленно старались не допустить до дележа наследства, и так далее.
Продажа по доверенности
Очень рискованно приобретать квартиру, если сделку проводят по доверенности.
Сделки, где используется доверенность, повышают риски покупателя. К подобному часто прибегают мошенники. Поэтому важно либо знать владельца квартиры, либо иметь с ним связь через доступные средства (телефон, видеозвонки), — рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Азбука жилья» Дмитрий Косьмин.
Он пояснил, что такие сделки нужно проводить только через нотариуса, который проверит весь пакет документов, законность доверенности, а затем грамотно составит договор купли-продажи.
Квартира, которую купили на маткапитал
Квартиры, при покупке которых использовали маткапитал, без выделения доли детей, могут быть опасной сделкой.
«Родители обязательно должны выделить доли детям именно в объекте, при покупке которого использовался маткапитал. У них есть определенные обязательства перед Пенсионным фондом, которые они нарушают. Такую сделку могут признать недействительной, поэтому следует внимательно проверить объект перед покупкой вместе с юристом», — предупредил Косьмин.
Подаренная квартира
«Дарение, особенно если даритель пожилой человек, а одаряемый не родственник и никоим образом к дарителю не относится, часто вызывает подозрения. Рассеять эти подозрения можно, пообщавшись с дарителем и убедившись, что человек совершил акт дарения самостоятельно, без давления, не был запуган. Если риелтор не слышит нормальных ответов от одаряемого про то, почему и каким образом подарена квартира, если сам даритель странно отвечает на вопрос, почему и при каких обстоятельствах произошло дарение, — все это вызывает подозрение у профессионального риелтора и за сделку он, скорее всего, не возьмется», — пояснила Толстик.
Пожилой владелец
Если квартиру продает пожилой человек, сделку вскоре могут оспорить родственники.
В силу своего возраста пожилой человек может ссылаться на то, что полностью не осознал свои действия. Достаточно часто суд встает именно на сторону пожилого человека, — рассказал генеральный директор «Азбуки жилья» Дмитрий Косьмин.
Кроме того, по словам эксперта, рискованно приобретать квартиру, ранее приватизированную пожилым человеком. Например, в жилье была прописана пенсионерка, вдруг у нее на жилплощади зарегистрировалось еще одно лицо, квартиру приватизируют, но женщина пишет отказ от приватизации. Покупка такой квартиры тоже находится в зоне риска, и сделку могут оспорить.
Смена собственников
Квартиры, у которых за короткий период было много переходов права собственности, должны обязательно насторожить потенциального покупателя.
Чаще всего в этом случае от покупателя скрывается какая-то неприятная ситуация, которая, проявившись, она может вызвать расторжение всех последующих сделок. По словам Марины Толстик, если в документах несколько переходов прав за год или два, лучше профессионально и досконально проверить всю историю квартиры.