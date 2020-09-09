Кинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытии

Центр бронирования «Клео Тур», юридическим лицом которого является ООО «САНВЭЙ», уведомил партнеров о прекращении деятельности из-за пандемии.

Центр бронирования –– агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства, работал больше 15 лет. В общей сложности клиентами центра было несколько сотен турагентств. Помимо физического офиса у фирмы была система онлайн-бронирования Tour-box.ru.

Компания прекратила работу 29 августа, в этот же день из офиса вынесли мебель, а с фасада пропали все вывески. В официальном письме представителей компании сказано, что прекращение работы стало вынужденной мерой:

Данное тяжелое решение является для нас вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев «высокого» сезона, произошедшей из-за covid-19, что является беспрецедентным в мировой истории. Опыта прохождения таких шоков и кризисов нет ни у кого, меры поддержки туротрасли, предпринимаемые Правительством РФ, и наши собственные меры не в полной мере помогли нам преодолеть сложившийся кризис, дальнейший путь выхода туротрасли из кризиса представляется нам очень неопределенным, т.к. у нас нет уверенности, что в текущем году еще какое-либо государство, кроме Турецкой Республики, откроет границы для туризма, рубль РФ продолжает дешеветь по отношению к USD и EURO, т.е. платежеспособный спрос на зарубежные (наиболее маржинальные) туры снижается, ожидается «вторая волна» covid-19, все изложенное и вынудило нас принять выше указанное решение.

Основатель группы компаний, куда входят «Клео Тур» и «Тур-бокс», Максим Пузанков пообещал выполнить обязательства перед турагентами, но только после того, как получит предоплаты, замороженные у туроператоров. Речь идет о примерно 200 млн руб.

Большая просьба не принимать на основании данного письма импульсивные и необдуманные решения, т.к., по нашим подсчетам, общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату ООО «САНВЭЙ», и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами, в связи с чем предлагаем вам аннулировать все туры (заявки; заказы; бронирования) с датами начала тура начиная с 29 августа 2020 г. и далее.

Однако у туроператоров, которые сотрудничали с центром бронирования, и туристов нет уверенности, что компания выполнит все обязательства.

Турагенты рассказывают, что закрытие центра стало для них большой неожиданностью, поскольку еще за пару часов до официального объявления о прекращении работы компания принимала деньги за туры.

По словам турагентов, уже после закрытия центра выяснилось, что «Клео тур» перестал отправлять деньги за оплаченные ранние бронирования туроператорам еще в конце прошлого года.

От действий фирмы, по подсчетам инициативной группы, пострадали порядка 800 семей в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Кургане.

По данным «Интерфакс-Спарк», ООО «Sunway» было зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2018 г., сфера деятельности — туристическое агентство. Уставный капитал составляет 40 тыс. руб., среднесписочная численность сотрудников за 2019 г. — 18 человек. В 2019 г. выручка компании составила 26,2 млн руб., чистый убыток —169 тыс. руб. У Tour-box выручка от продажи составила в прошлом году 6,9 млн, чистая прибыль — 417 тыс. руб.

В едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, то есть финансовых гарантий ответственности перед туристами, из которых можно было бы выплачивать средства за несостоявшиеся туры, у него нет.

Отметим, что ситуация с пандемией COVID-19 разрушила планы путешественников и оставила последних не только без долгожданной поездки, но иногда и без денежных средств, которые уже были уплачены за туристский продукт. Специалисты юридической фирмы INTELLECT рассказывали на DK.RU, как следует поступать в такой ситуации.