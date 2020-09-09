Нет свободного времени? Купите его, ведь вам нужны 2,5 часа свободы ежедневно

Нам постоянно не хватает времени: часы, проведенные в дороге, рабочие и домашние дела, отдых и необходимость уделить внимание близким — все это делает расписание безумно плотным, а мозг все время считает каждую потраченную минуту. Уровень стресса у обычного городского жителя в итоге зашкаливает, чувство спокойствия и удовлетворенности забывается. Что же делать? Вот что советует наука.

В 2018 году ученые из Университета Пенсильвании и Университета Калифорнии провели исследование с участием более тридцати пяти тысяч человек, чтобы определить оптимальное количество свободного времени, которое дает нам возможность почувствовать удовлетворенность своей жизнью. Оказалось, что на наше душевное благополучие влияет как недостаток свободного времени, так и его излишек. Люди боятся бездельничать, потому что в нашем мире занятость и деловитость превратились в символы статуса и востребованности. Имея слишком много свободного времени, люди начинают ощущать себя бесцельно и непродуктивно — и это ведет к снижению уровня удовлетворенности жизнью.

В результате четырех экспериментов ученые вывели цифру: 2,5 часа. Именно столько свободного времени нужно современному человеку, чтобы чувствовать себя счастливым. Важно понимать, что под свободным временем тут понимается время, потраченное на то, что человек делает для удовольствия или для удовлетворения своих внутренних целей, а не уборка дома (если только вы не получаете от этого ни с чем несравнимое удовольствие) и не закупка продуктов на неделю.

Где взять эти 2,5 часа?

Найдите, что съедает ваше время

Выделять время себе нужно ежедневно, не откладывая это на выходные. Конечно, придется поработать с ежедневной продуктивностью. Составьте список дел, на которые вы растрачиваете свое время и прокрастинируете – это могут быть социальные сети, игры в телефоне, онлайн-шоппинг и что угодно еще. Постоянно напоминая себе о подобном непродуктивном поведении, вы научитесь держаться от него подальше в момент работы, и со временем освободите себе время, которое уходило на прокрастинацию, для более приятных занятий.

Учитесь делегировать

В том, что касается работы или дел по дому (если вы не живете одни), учитесь делегировать. Помните, что даже продукты не обязательно покупать вживую – можно просто заказать доставку. Когда вы научитесь делегировать (и не стоять над душой у человека, пока он/а выполняет полученное от вас задание) – у вас освободится дополнительное время для себя.

Говорите «нет»

Помимо работы и очевидных дел, которые должны быть сделаны ради поддержания комфортного уровня жизни, на наше свободное время всегда есть и другие претенденты. Прежде, чем согласиться на встречу или на то, чтобы оказать кому-то услугу, честно оцените, достаточно ли у вас энергии и мотивации, чтобы принять на себя это обязательство. Если недостаточно, то смело говорите «нет».

Прислушайтесь к ученым и начните покупать себе свободное время

Исследование 2017 года, проведенное специалистами из Принстонского университета, так и называется: «Покупка времени стимулирует ощущение счастья». Опросы четырех выборок людей с разным уровнем дохода в разных странах, проведенные в ходе исследования, показали, что трата денег на услуги, экономящие время, помогает повысить уровень удовлетворенности жизнью.

Покупка времени – это найм людей для уборки дома, доставка продуктов, вызов няни, которая погуляет с ребенком, и любое другое делегирование повседневных дел за деньги, когда делегировать это бесплатно возможности нет.

Просто попробуйте один раз сэкономить на чем-то другом и пустить эти деньги на то, чтобы купить себе освобождение от неприятного дела и пару часов свободного времени.

В целом учитесь отличать по-настоящему необходимые дела от всего остального. Жизнь в крупном городе влияет на нас еще и тем, что каждый день предлагает невообразимо широкий выбор возможностей и награждает неврозом FOMO — fear of missing out (страх что-то упустить).