Путин отказался проводить «Прямую линию» в этом году. Традиционный формат «излишен»

«Прямая линия», во время которой президент Владимир Путин напрямую общается с людьми из разных регионов, в этом году не состоится в традиционном формате, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В силу обстоятельств этого года «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», сказал он.

Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним… Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре, — сообщил пресс-секретарь президента.

Прошлогодняя «Прямая линия» Путина прошла 20 июня, она стала 17-й по счету. В основном россияне жаловались президенту на бедность и низкие доходы, к примеру, зарплаты в 10 тыс. руб. при уровне МРОТ в 11,8 тыс. руб.

В таком формате президент общался с гражданами с 2001 г. ежегодно, кроме 2004 и 2012 гг., с 2007 г. прямая линия длится более трех часов.

Не исключено, что отмена прямой линии в этом году связана с пандемией коронавируса: большинство мероприятий Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Кремле.

Из-за эпидемии Путин несколько раз записывал обращения к россиянам: 25 марта 2020 г., назвав ряд мер по поддержке граждан и бизнеса и объявив дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими. Следующее обращение было 2 апреля 2020 г. — режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля включительно. Еще одно обращение состоялось 19 апреля 2020 г.