«Ощущение, что полстраны с ЛГБТ борется. Мороженку с радугой увидят, и давай бороться»

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— В центре Екатеринбурга казаки проверяют сексуальную ориентацию прохожих.

Что???

Да, в центре Екатеринбурга казаки, точнее, люди, называющие себя казаками, проверяют сексуальную ориентацию прохожих. И если кто-то покажется им геем, они собираются его «вязать».

Разбудите меня кто-нибудь. Это точно происходит в Екатеринбурге, современном европейском городе, претендующем на кучу международных мероприятий, начиная с ЭКСПО?

Да, можно легко себе представить, как гопники на окраине пристают к мальчику с розовыми волосами. Но это гопники, совершающие хулиганские действия, с ними все понятно. А тут центр, день, люди бомжевато-милитаристского вида с полным осознанием своей правоты и важности выполняемой задачи интересуются, какой вид секса предпочитают горожане. Буквально Родину от «гейства», как они говорят, защищают. И совершенно не переживают от того, что попытка «вязать» кого-то за сережку в ухе — это уголовка в чистом виде, почему-то не боятся они, что полиция их самих «повяжет».

Дорогие мои, что вообще происходит?

В богоспасаемом Екатеринбурге прямо сейчас идет «Неделя гордости», Ural Pride Week, проводит ее екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ, отчего название часто звучит как «Неделя гордости ЛГБТ», хотя организаторы утверждают, что именно ЛГБТ-тематика там совсем не главная. По форме это, главным образом, поговорить, лекции и круглые столы. Причем по записи, строго 18+, то есть никакой пропаганды нетрадиционной ориентации для несовершеннолетних. Гей-парада не планируется.

Про гей-парады, кстати, я когда-то писал в том духе, что строиться в колонны по признаку предпочитаемого вида секса — это просто тупо, так же тупо, как если бы гетеросексуалы вышли на парад под лозунгом «сегодня ночью я трахал свою жену», «сегодня ночью я трахалась со своим мужем». Трахались, и молодцы, зачем об этом вещать, у нас и так переизбыток информационного загрязнения.

Или камин-ауты — встать и сказать: «Я гей». Милый, да нам насрать на то, как ты трахаешься, вне зависимости от пола участников процесса, можно мы не будем ничего знать о твоей половой жизни?

Ну, так уж получилось, я глубоко убежден, что взрослые люди имеют право делать с собой что угодно, если добровольно и не при детях. Плюс я рационалист с научным мышлением — если ученые говорят, что 10% (или сколько там) в популяции гомосексуальны, и все это врожденное, ну и ок, есть и есть, будем знать.

Но нельзя не признать, что тем, кто относится к ЛГБТ (и другим буквам), в нашей стране есть чего бояться — тех же неандертальцев с нагайками, которые угрожают «вязать» из-за сережки в ухе. А значит, есть за что бороться. И есть о чем поговорить на мероприятиях Ural Pride Week. Количество участников, которое организаторы оценивают в 200 человек, не единовременно, а за всю неделю.

Но полное ощущение, что у нас полстраны на теме ЛГБТ шибанутое. Причем большая половина. Как мороженку с радугой увидят, так давай бороться. Казалось бы, научный факт: сексуальная ориентация закладывается в животике у мамы, и никакой пропагандой ее не поменять. Ну, проведите мысленный эксперимент, подумайте, при каких условиях, под каким воздействием вы могли бы — не разово заняться сексом с человеком своего пола — а бросить жену/мужа и начать жить семьей с мужчиной/женщиной?

У нас целый закон есть о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тут можно начать с того, что это самые что ни на есть традиционные отношения всегда были, и всегда будут. И никакой их пропаганды просто не бывает, а если вдруг будет, то не подействует. Потому что так это не работает. А вот вложить мальчику-девочке в голову знание о том, что они вот это чувствуют не потому, что уроды, а потому что и так тоже бывает, это было бы очень полезно, в каких-то случаях — вплоть до спасения жизни.

В нашей же реальности поверх «Недели гордости» на 200 человек толстым слоем намазывается «Неделя традиционных семейных ценностей «Скрепа». Организаторы лепечут что-то типа «это не в ответ» и «давно планировалось», но позвольте не поверить.

Нормальный фестиваль — это задолго анонсы, эфиры, пресс-конференции, а когда в пятницу еще никто не слышал, а в понедельник уже началось, это значит — придумали за выходные. Прикрыли срамоту семейными ценностями. Только, на мой взгляд, этот фестиваль и есть срамота. Не потому что семейные ценности, а потому что организатор — движение «Сорок сороков».

Это не та организация, с которой приличные люди могут иметь хоть какое-то дело, это православные радикалы, рассылавшие письма с предсказаниями, как будут гореть кинотеатры, в которых покажут «Матильду».

А еще они борются с «ковидобесием». Не знаю, в какой башне какого здания этот фестиваль придумывали, но сделать организаторами фестиваля в двухмиллионном городе ковид-диссидентов, тогда как на государственном уровне поставлена задача как можно более массовой вакцинации, ну так себе управленческое решение. Как-то мне кажется, что для государства от этих эСэСовцев куда больше вреда и опасности, чем от ЛГБТ. Нам в Екатеринбурге это должно быть особенно понятно: кинотеатр «Космос» у нас поджигали из-за «Матильды», очень повезло, что без жертв.

Ну и совершенно неудивительно, что фестиваль «Скрепа» как-то не задался.

Образцы «семейных ценностей» взяты со страницы «Скрепы» в ВК, там еще девушки в костюмах матадоров танцуют: трансвеститы они или транссексуалы — нам неведомо, но из унылых активностей, которые предлагает этот фестиваль, нет ничего, чем не могли бы заниматься люди холостые, чайлдфри и даже гомосексуалисты.

Почему стрельба из пневматической винтовки стала вдруг семейной ценностью, да еще традиционной? В общем, семейных ценностей на фестивале семейных ценностей как-то не очень обнаружено.

И напоследок пара слов про традиционную семью. Традиционная семья последние несколько десятков тысяч лет — это семья многопоколенческая, иначе — род. И ее ценности нам с вами совсем бы не понравились, поверьте. Потому что мы с вами выросли в совершенно нетрадиционных для человечества нуклеарных семьях: папа-мама-дети. Эта модель распространилась в начале 20-го века как результат промышленной революции, и это чисто экономическая история.

Сейчас мы живем в другой экономике, и наша ценность — это отношения с теми людьми, которые нам дороги. Все эти сохранители традиционных семейных ценностей, во-первых, сами не знают, что они пытаются сохранять, во-вторых, они пытаются сохранять не отношения, а форму — чтобы непременно жили в одной квартире и со штампом в паспорте. И да, это форма будет самой массовой, не надо пугаться. Но — слава экономике — не единственно возможной.

ПС.

До пятницы я забанен в Фейсбуке по жалобе на пост про тех самых казаков. Ищите в ВК.