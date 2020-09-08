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Замминистра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве

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Замминистра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве
Автор фото: Artem Svetlov. Иллюстрация: Wikimedia.org

Следственный комитет подозревает хищение субсидий, выделенных на программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2013-2015 гг., когда чиновник возглавлял профильное агентство.

#НОВОСТИ

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго проводятся следственные действия, изымаются документы. Обыски прошли в кабинетах ряда чиновников министерства. Представитель Минэнерго не ответил на запрос, пишет РБК.

По данным «Коммерсанта», обыски прошли также у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет подозревает хищения при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 гг. Программа предусматривала финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, на которые РЭА получило от Минэнерго  968 млн руб. субсидий, часть из них могла быть похищена.

Анатолий Тихонов возглавлял РЭА с 2014 по 2019 гг., он был назначен замминистра энергетики в июле 2019 г.

Автор: Андрей Пермяков
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