Екатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизы

Арбитражный суд Москвы отклонил иск екатеринбургского франчайзи Эдуарда Скоромных к ООО «Пицца Ресторантс» (управляет Domino`s Pizza в России), но при этом удовлетворил встречный иск компании на 2,7 млн руб.

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать в пользу ООО «Пицца Ресторантс» неустойки и долги по различным документам в рамках договора по франчайзингу на сумму порядка 2,7 млн руб.,— говорится в решении суда.

Конфликтная ситуация между франчайзи и владельцами франшизы тянется нсколько месяцев. Как рассказывал DK.RU, в марте 2020 г. Скоромных подал иск к «Пицца Ресторантс», требуя у компании вернуть ему 20,5 млн руб. По мнению екатеринбургского предпринимателя, владельцы франшизы предоставили недостоверные сведения по бизнес-плану, а сам план не был адаптирован к региональным условиям.

Об открытии в Екатеринбурге пиццерии известной американской сети Domino`s Pizza DK.RU писал в начале 2019 г. У компании, развивающейся по франшизе, были амбициозные планы на наш регион. Как рассказывала директор по франчайзингу Domino's Pizza Ирина Топоркова, в течение пяти лет в Екатеринбурге предполагалось открыть около десяти заведений сети.

Разивать франшизу в регионе должен был Эдуард Скоромных. Как описывал предприниматель в своем исковом заявлении, переговоры с компанией, предоставляющей франшизу, он начал еще в сентябре 2018 г. В бизнес-плане, который обсуждали партнеры, гарантировалось получение прибыли с первого месяца работы. В октябре Скоромных подписал предварительный договор коммерческой концессии и выплатил паушальный взнос $10 тыс. Заведение открылось перед Новым годом и проработало в Екатеринбурге менее полугода, так и не сумев выйти в прибыль. Убыток в первый месяц работы составил около 435 тыс. руб.

За весь период работы с декабря 2018 г. по май 2019 г. ресторан ни разу не принес прибыль. За пять месяцев размер убытков вырос до 20 млн руб., — сообщил Эдуард Скоромных.

Вначале франчайзи направил претензию в адрес компании и попросил возместить эту сумму. Однако ответа не получил. Осенью прошлого года он в одностороннем порядке расторг договор франшизы и снова потребовал возместить убытки. По мнению Скоромных, «Пицца Ресторантс» на этапе переговоров предоставила ему неверные сведения: расчеты по прибыли были основаны на показателях московского региона, а не Свердловской области.

Маркетинговые исследования для разработки бизнес-плана по открытию точки в Екатеринбурге не проводились: после общения с коллегами из других регионов я понял, что бизнес-планы были абсолютно одинаковы. Кроме того, после подписания договора франчайзинга ответчик неоднократно в одностороннем порядке изменял размер капитальных затрат для открытия точки, — говорится в исковом заявлении.

К примеру, бизнес-план предусматривал инвестиции на открытие ресторана в размере 13 млн руб., а в смете фактических затрат была указана сумма 14,8 млн руб. Но этот никак не было обосновано. Как отмечает Скоромных, аналогичные претензии к Domino`s Pizza имеют и другие франчайзи, включая участников рынка Московской области.

«Пицца Ресторантс», в свою очередь, подала к Эдуарду Скоромных встречный иск: с екатеринбуржца потребовали около 6 млн руб. неустойки и долги по различным документам, заключенным в рамках договора по франчайзингу. В итоге суд удовлетворил эти требования лишь частично.

Отметим, что развитие бизнеса по франшизе популярно в России. Как писал DK.RU, всего в стране 2,2 тысячи таких предприятий, в них работает 1,4 млн человек.