Ожидания продавцов завышены: как пандемия повлияла на рынок недвижимости

На четырехдневном форуме, организованном Уральской палатой недвижимости, будет обсуждаться ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости в 2020 году и возможные сценарии ее развития в 2021-м году. Пандемия оказала влияние на потребительский спрос, цены и объемы продаж как на вторичном, так и на первичном рынках. Продавцам квартир необходимо учитывать эти факторы при выставлении объекта на продажу.

На текущий момент в УПН фиксируют в основном положительные корректировки цен. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 7,33 тыс. квартир. Сроки экспозиции составляют чуть меньше 4 месяцев. Объем предложения в базе данных УПН продолжает сокращаться: за четыре недели — на 3,2%.

По словам Михаила Хорькова, главного аналитика рынка УПН, разрыв между ценой экспозиции и ценой продажи сократился, но по-прежнему продавцы выходят с завышенными ценами. Медленный рост цен предложения пока не очень подкреплен реализацией — текущие цены выбытия на уровне прошлого года.

Напомним, Уральский форум по недвижимости — ежегодное мероприятие специалистов рынка. Его проводит ассоциация Уральская палата недвижимости при поддержке правительства Свердловской области, администрации города и Российской гильдии риэлторов. Форум всегда собирает более 500 участников из уральского региона и других городов Российской Федерации. В этом году форум пройдет в Формате онлайн и обещает быть более востребованным среди участников.

Программа, спикеры и регистрация на сайте.