Минус 700 тыс. руб. из бюджета. Мэрия заплатит за экспертизу недостроя у вокзала

Вопрос с экспертизой обсуждали сегодня на заседания комиссии гордумы по градостроительству. По словам главы профильного комитета горадминистрации Алексея Храмова, работа специалиста, который займется обследованием, будет стоить около 700 тыс. руб. Это существенно меньше суммы, которую запрашивало УралНИИпроект РААСН в прошлом году — тогда экспертизу оценили в 11 млн руб., сообщал DK.RU.

Напомним, провести экспертизу потребовал суд. Специалисты должны оценить, насколько безопасен снос здания, расположенного на оживленной территории. За снос высотной части здания на ул. Героев России выступает администрация Екатеринбурга. В ходе проверки специалисты Ростехнадзора выявили, что при возведении здания нарушались градостроительные и строительные нормы. Городские власти настаивают на демонтаже высотной части — с 8-го по 36-й этаж. По предварительным расчетам, чтобы достроить небоскреб, понадобится порядка 200 млн руб., чтобы снести — около 480 млн руб. Однако из-за плотной окружающей застройки нельзя использовать направленный взрыв, поэтому в случае положительного решения суда придется разбирать здание вручную.

DK.RU писал, что недострой является предметом спора между инвесторами и владельцами. В отношении владельцев по инициативе инвесторов возбуждено уголовное дело. Как значится в постановлении о возбуждении дела, неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в ТВЦ «Европейский», не выполнили условия инвестиционных договоров и не обеспечили ввод торгово-делового центра. В документе подчеркнуто: фигуранты направили деньги дольщиков на другую стройку. Имущественный ущерб был нанесен двум компаниям и 17 частным инвесторам.

Вкладчики-миноритарии добиваются, чтобы вторую очередь, которая находится в стадии высокой готовности, ввели в эксплуатацию и поставили помещения на кадастровый учет. При таком варианте их площади будут выведены из конкурсной массы, а БЦ при продаже подорожает до 500–600 млн руб.

Напомним, изначально «Призма» называлась «Свердловск», этот проект является одним из самых известных долгостроев Екатеринбурга. Возведение первой очереди торгово-делового центра на пересечении ул. Челюскинцев-Стрелочников стартовало еще в 2005 г. Закончить стройку 7-этажной торговой части здания площадью 77 тыс. кв. м планировалось в декабре 2007 г., а 37-этажной башни бизнес-центра — в I квартале 2008 г. Однако пуск неоднократно останавливали — сначала из-за отсутствия необходимой разрешительной документации, а затем из-за нехватки средств. В 2013 г. 7-этажное здание сдали в эксплуатацию, а строительство небоскреба заморозили.