Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
75,59
89,47
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Титановый холдинг намерен взыскать с бывшего топ-менеджера 4 млрд руб.

2 970
Титановый холдинг намерен взыскать с бывшего топ-менеджера 4 млрд руб.
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала к экс-гендиректору Михаилу Воеводину иск о компенсации ущерба на сумму 4,07 млрд руб. Заявление зарегистрировали 4 сентября в Арбитражном суде Свердловской области.

#ВСМПО#СУДЫ#НОВОСТИ

Михаил Воеводин возглавлял корпорацию более 10 лет — с 2009 г. В мае 2020 г. он оставил пост досрочно, до истечения срока трудового договора. В августе стало известно о том, что экс-гендиректор стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД Свердловской области, дело завели в июле. Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года, — сообщал Telegram-канал «Давыдов индекс».

Отметим, что статус Воеводина в данном уголовном деле официально не называют. По версии некоторых экспертов, заведенное дело может быть инструментом давления на бывшего топ-менеджера. DK.RU публиковал хронологию развития событий и существующие версии этого дела. 

Будучи топ-менеджером корпорации, по просьбе крупного бизнеса Воеводин в качестве номинала получил под контроль пакет акций компании. После того как он покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», его попросили вернуть акции, но якобы он отказался это делать, — приводили мы версию источника.

Отметим, что в «ВСМПО-Ависма» отказались комментировать содержание нового иска.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирусВ Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирус
    41 633
  • Прокуратура проверяет расходы мэрии Екатеринбурга на пиарПрокуратура проверяет расходы мэрии Екатеринбурга на пиар
    18 744
  • «Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда«Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда
    34 310
  • «Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга«Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга
    12 494
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.