Титановый холдинг намерен взыскать с бывшего топ-менеджера 4 млрд руб.

Михаил Воеводин возглавлял корпорацию более 10 лет — с 2009 г. В мае 2020 г. он оставил пост досрочно, до истечения срока трудового договора. В августе стало известно о том, что экс-гендиректор стал фигурантом уголовного дела о хищении активов «ВСМПО-Ависмы» в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД Свердловской области, дело завели в июле. Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года, — сообщал Telegram-канал «Давыдов индекс».

Отметим, что статус Воеводина в данном уголовном деле официально не называют. По версии некоторых экспертов, заведенное дело может быть инструментом давления на бывшего топ-менеджера. DK.RU публиковал хронологию развития событий и существующие версии этого дела.

Будучи топ-менеджером корпорации, по просьбе крупного бизнеса Воеводин в качестве номинала получил под контроль пакет акций компании. После того как он покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», его попросили вернуть акции, но якобы он отказался это делать, — приводили мы версию источника.

Отметим, что в «ВСМПО-Ависма» отказались комментировать содержание нового иска.