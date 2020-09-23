Настоящий банк Вашего будущего

Команда Банка Кольцо Урала следует глобальным тенденциям и постоянно внедряет новые продукты на специальных условиях для своих клиентов, а также совершенствует цифровые каналы обслуживания, особое внимание уделяя функциональности и удобству мобильного приложения.

Наш банк обладает полным комплексом технологических средств, позволяющих расширять перечень онлайн-операций с неизменно высоким качеством обслуживания. В рамках стратегической цели по созданию цифрового банка мы развиваем дистанционные каналы, позволяющие нашим клиентам решать финансовые задачи с выгодой и комфортом, — рассказывает Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Александр Зубков.

Постоянный апгрейд дистанционных услуг и мобильного приложения позволяет Банку Кольцо Урала всегда оставаться в тренде. Так, последние изменения в мобильном приложении для предпринимателей позволили им заходить в личный кабинет по отпечатку пальцев, совершать быстрые платежи и экспортировать платежные поручения партнерам, появился раздел для планирования важных расходных операций, включая уплату налогов. Кроме того, в мобильном банке настроена витрина предложений от партнеров с нефинансовыми сервисами (подбор персонала, создание сайта, ведение бухгалтерии и сдача отчетности) и интеграция с сервисом Контур.Бухгалтерия. Команда банка сделала еще более доступной и детальной статистику по эквайрингу и реализовала сервис «Самоинкассация» через широкую партнерскую сеть по приему платежей. Также клиенты получили возможность оплатить мобильную связь юридического лица с расчетного счета компании.

Открытие счета для юридических лиц в Банке Кольцо Урала теперь происходит удаленно. Реализована возможность дистанционной отправки заявки и пакета документов на корпоративный кредит. По депозитам для юридических лиц внедрен сервис по размещению и управлению денежными средствами онлайн в веб-версии Интернет-банка, в работе находится запуск данной опции в мобильном приложении.

В соответствии с тенденциями рынка платежных инструментов, мы активно работаем над превращением Интернет-банка и мобильного приложения для розничных клиентов в виртуальный офис банка. Уже сейчас цифровые каналы нашего банка можно назвать полноценными инструментами для решения клиентами ежедневных финансовых вопросов без посещения офиса, — отмечает Александр Зубков.

В Интернет-банке и мобильном приложении розничные клиенты могут дистанционно оформить вклады и управлять ими, подать заявку на кредит, открыть накопительный счет, настроить параметры банковской карты «под себя», с привычным удобством оплатить любые квитанции. В цифровых каналах клиентам доступно более 2,5 тысяч поставщиков для оплаты услуг, и банк активно расширяет этот список. Платежи проходят мгновенно за счет онлайн-интеграции с контрагентами, при этом возможна оплата практически по любым QR-кодам.

В апреле 2020 года ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» стал 51-ым банком в стране, присоединившимся к федеральному проекту Система быстрых платежей (СБП). Теперь, зная только номер телефона и банк получателя, клиенты банка могут мгновенно без комиссии переводить до 100 000 рублей в месяц в другие банки-участники СБП. В ближайших планах банка — реализация оплаты покупок в торговой сети по QR-коду при помощи мобильного приложения в рамках этого сервиса.

Владельцам карт доступен кабинет лояльности в Интернет-банке, где можно управлять накопленными баллами, которые зачисляются в качестве кэшбека при покупках, обменивать баллы на рубли и подарочные сертификаты, делиться бонусами с другими клиентами или объединять их с разных карт в общую сумму.

Регистрация в Интернет-банке не требует участия сотрудника банка — ее можно пройти в любом банкомате ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Кроме того, банк обновил сеть банкоматов и теперь в распоряжении клиентов самые современные устройства с функциями приема наличных и кэш-ресайклинга. Последняя значительно снижает риск возникновения ситуации, когда в банкомате заканчиваются купюры.

В июне 2020 года банк полностью обновил корпоративный сайт: заменена технологическая платформа, обновлен дизайн, продуктовые страницы модернизированы в новый формат для упрощения поиска и восприятия информации клиентами. Новая платформа обеспечила серьезный задел для дальнейшего развития услуг банка в цифровом канале, в том числе позволила реализовать интеграцию сайта с внутренними и внешними системами и тестировать различные сценарии обслуживания клиентов для их дальнейшей оптимизации. Изменения претерпела и мобильная версия сайта: теперь она адаптирована под различные разрешения экранов для любых гаджетов, также появилась версия для слабовидящих клиентов.

Благодаря планомерному движению Банка Кольцо Урала в направлении цифровизации наши продукты и сервисы полностью соответствуют ожиданиям клиентов по скорости, доступности и удобству использования, а персональный подход в решении клиентских вопросов помогает нам быть ближе к потребителям и дает команде банка новые идеи для развития бизнеса, — резюмирует Александр Зубков.

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