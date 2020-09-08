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Не можете взяться за дело — разберитесь в себе. Как понять, что вас поощряет лучше всего?

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Не можете взяться за дело — разберитесь в себе. Как понять, что вас поощряет лучше всего?
Иллюстрация: pixabay.com

Для того, чтобы выполнять сложные и новые задачи, нужно быть готовым к этому морально. Поняв, что для вас лучшая мотивация, вы начнете работать лучше и быстрее. Объясняем.

#ЛАЙФХАКИ

Мотивация человека зависит от его типа мышления. Для того, чтобы охотнее браться за рабочие задачи и быстрее находить общий язык с коллегами, нужно прежде всего разораться в себе.

Например, вы получили сложное задание в сфере, которую знаете очень плохо. Что мотивирует вас собраться с духом и взяться за дело? То, что вы узнаете новое или то, что сможете впечатлить людей вокруг? Ответ зависит от типа мышления.

1. Склонный к обучению тип

Это люди, которых мотивирует возможность стать компетентнее, узнать новое. Им не нужна громкая похвала, они испытывают удовлетворение от улучшения навыков, расширения знаний.

Признаки

Вы тратите много свободного времени на изучение нового, даже если от этого нет практической пользы. Вам просто нравится процесс.

Именно к вам обращаются на работе, если нужна информация. Люди уверены, что вы сможете быстро найти данные и считают вас источником знаний.

Столкнувшись со сложным вопросом или незнакомой темой, вы испытываете не страх, а радостное предвкушение.

Плюсы

Вы все время развиваетесь.

Вы легче воспринимаете критику, она для вас повод узнать новое, научиться чему-то.

Вы отлично сохраняете информацию в долгосрочной памяти, потому что не стараетесь использовать ее только для мимолетной выгоды.

Минусы

Постоянное желание узнавать новое и поглощать информацию может приводить к истощению. Мозгу требуется много энергии, если нагружать его постоянно, можно довести себя до выгорания.

2. Склонный к поощрению тип

Таких людей отлично мотивируют признание и похвала. Одобрение, которое они получают за выполненную задачу, очень важно в этой ситуации. Людям важно получить благосклонное мнение о своей компетентности и избежать негативных суждений.

Признаки

Вы чувствуете себя отлично, получая признание от коллег, признаете, что для вас очень важно, что думают окружающие.

Вы всегда ищете возможность поделиться своими знаниями, научить кого-то.

Плюсы

Вы сознательно относитесь к тому, как вашу работу оценивают коллеги.

У вас хорошая краткосрочная память, так что если на работе нужно постоянно узнавать и использовать новое, это становится преимуществом.

Минусы

Если все время думать только о внешнем одобрении, высок риск испытать разочарование и фрустрацию. Не все умеют давать положительный фидбэк, согласно исследованию, 37% руководителей вообще никогда этого не делают.

Автор: Александра Клименко
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