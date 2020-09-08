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«Это корпоративный сайт». «Ростелеком» закрыл национальный поисковик, стоивший миллиарды

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«Это корпоративный сайт». «Ростелеком» закрыл национальный поисковик, стоивший миллиарды
Иллюстрация: wikipedia.org

Национальный поисковик «Спутник», который разрабатывали с 2010 года, окончательно закрыт. Его запуск почти сразу назвали неудачным, суд банкротил компанию в суммой долга в 292,2 млн руб.

#ЛАЙФХАКИ

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник», на развитие которого были потрачены миллиарды рублей, окончательно закрыт. Теперь под этим брендом разрабатываются корпоративные продукты, в том числе браузер, пишет CNews.

Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"»), дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник», который позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для ввода поисковых запросов, наглавное странице теперь представлены ссылки на другие разработки компании — доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

В числе сервисов «Спутника» еще недавно были погода, телепрограмма, карты, финансы, «удобная страна», «мой дом» и другие, сейчас работают только новости и «Спутник.дети», причем поиск со страницы 404 перебрасывает на go.mail.ru. Михаил Козлов, руководитель исследовательских проектов Mail.ru Group, одним из первых заметивший исчезновение поисковой строки с сайта «Спутника», сказал: «Теперь вместо поискового портала — корпоративный сайт».

В «Ростелекоме» на запрос CNews о причинах закрытия поисковой системы ответили:

«ООО «Спутник» продолжает полноценно работать как дочерняя компания «Ростелекома». Несколько лет назад было объявлено об изменении стратегии «Спутника» — он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. На сегодня в портфеле компании такие решения как корпоративные браузер и поисковая система, система поддержки медицинских решений, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие. Решения компании «Спутник» используются в ФНС России, Почте России, ГИБДД РФ, ФИПС, Роспатенте, Правительстве Москвы и в областных администрациях 85 регионов России, Министерстве здравоохранения Республики Алтай, ФГУП Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и других организациях».

Напомним, впервые о планах правительства России по созданию национальной поисковой системы сообщалось в 2010 году. Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из «КМ-медиа», которая вынашивала идею собственного поисковика с 2006 г., а позже, в 2012 г., была выкуплена «Ростелекомом».

Поисковик «Спутник» запустили в мае 2014 года, браузер — в сентябре 2015-го. Уже в июне стало известно, что запуск в «Ростелекоме» посчитали неудачным. В конце июня 2017 г. президент компании Михаил Осеевский выступил с идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, однако инициатива не получила поддержки.

В 2016 году CNews  писал, что расходы на «Спутник» составили не менее 2 млрд рублей, это сумма без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков. При этом пользовательская аудитория поисковика в России была менее 1%.

В декабре 2017 г. «Ростелеком» вложил еще 260,4 млн руб. на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов, но уже в феврале 2018 г. «Ростелеком» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске для «Спутника» процедуры банкротства. Причиной стали долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г. Сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных процентов — 7,6 млн руб.

После вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб.», что в 27,5 раз больше суммы первоначального долга.

В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.

Автор: Александра Клименко
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