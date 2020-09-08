В Екатеринбурге отряд казаков задержал студента за внешний вид. Их спугнула полиция

Вечером 7 сентября в центр города вышли казачьи патрули. Это связано с тем, что в Екатеринбурге началась Неделя гордости, которую организовал Ресурсный центр ЛГБТ. Казаки патрулировали сквер у Театра драмы, набережную городского пруда, территорию около Ельцин Центра. В первую очередь они обращали внимание на молодых людей, которые, по их мнению, могли входить в ЛГБТ-сообщество.

Прокуратура вынесла им (Ресурсному центру — прим. ред.) предостережение о недопустимости пропаганды. Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ, — прокомментировал изданию Ura.ru появление патрулей в Екатеринбурге заместитель атамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич.

Одним из тех, чей внешний вид не понравился казакам, стал 19-летний студент УрФУ Александр Зиновьев, который просто прогуливался по городу. Казаки пытались его задержать.

Я люблю «самовыражаться через внешний вид». Блестящие круглые очки с оранжевыми линзами, обесцвеченная прядь волос, серьга с бриллиантом в ухе и огромные белые наушники — типичный я. К сожалению, среди людей, которые ратуют за традиционные семейные ценности, сложилось мнение, что подобным образом выглядят только они — представители ЛГБТ, — рассказал Александр порталу E1. — Они сочли, что я «из этих» и собрались «повязать» — один из казаков призвал к этому другого.

Однако «повязать» парня не удалось: казаки испугались полицейских.

Связываться с двумя бугаями я не планировал — у нас разные весовые категории. Решение пришло мгновенно. Я сказал, что меня повяжут вон те полицейские, если я что-то нарушил. «Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места.

Между тем, в свердловском МВД заявили, что согласно Федеральному закону №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», члены казачьих объединений или дружин не имеют полномочий самостоятельно нести службу по обеспечению охраны правопорядка на улицах. Такой категории граждан и такой категории объединений разрешается это делать только совместно с нарядами полиции, а никак не самостоятельно.

Ситуацию прокомментировал порталу itsmycity.ru пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

— Однозначно могу сказать, что тот инцидент, о котором идет речь, не носит правовой характер. Тот молодой человек, которого остановили, и его отец могли абсолютно не расстраиваться из-за каких-то возможных последствий. Остановить человека и проверить у него документы могут только сотрудники полиции. Либо, если это представители ДНД (добровольная народная дружина) или казачества, то только в присутствии действующих сотрудников полиции в составе наряда. Только так и никак иначе.

Вместе с тем он добавил, что члены добровольных народных объединений и казачьих структур имеют право подойти к человеку и попросить прекратить противоправные деяния, так же как это может сделать любой нормальный законопослушный мужчина или любой законопослушный человек. Если на глазах человека происходит какой-то криминал, какое-то противоправное деяние, например, кто-то обижает ребенка или обижает женщину — любой человек, в том числе и члены ДНД, может попросить прекратить противоправные деяния, параллельно вызывая сотрудников полиции.

Что касается этих конкретных, которые были вчера, это еще предстоит установить, что это были за люди. Вполне возможно, я не исключаю такого поворота событий, что это могли быть так называемые «ряженые». Но как было в реальности на самом деле — покажет время и соответствующая проверка, — подытожил Горелых.

Ситуация с Александром — не первый случай, когда казаки, не наделенные никакими полномочиями, пытаются вмешиваться в личную жизнь подростков. Психолог Анастасия Беренова прокомментировала ситуацию в своем аккаунте:

Летом меня спросили: что делать при нападении на ребенка православных казаков. У меня — честно — нет ответа. Внешний вид для подростков, да и для остальных тоже — часть игры в самоопределение, свой архетип и свою опору. То, откуда человек может также черпать силу. Если в подростковом возрасте есть вызов — это нормально. Ненормально в каждом отличном от себя видеть вызов морали. <...> Никакой внешний вид, образ мысли или стиль жизни не может быть причиной нападения. Это все как про короткую юбку — что бы ни было, виноват нападающий.

Бывали и другие случаи, когда казаки брали на себя функции «полиции нравов». В феврале этого года DK.RU сообщал о том, что в Екатеринбурге казаки из некоммерческого партнерства «Уральское казачество» начали обходить районы, в которых живут приезжие из Китая, — это было связано с первыми случаями заражения COVID-19. Казаки выявляли потенциально опасных мигрантов по чиханию или кашлю.

Мы волонтерская организация, и по Конституции мы другого, кроме совета сходить в больницу, предложить не можем. Статистики по успешности нашей акции нет, но благодаря маскам хотя бы кого-то не заразят, несколько человек будут здоровы. Это наша маленькая помощь обществу, — прокомменитовал тогда действия дружины Атаман Геннадий Ковалев.

Напомним также, что в Екатеринбурге попытки сорвать мепроприятия, посвященные тематике ЛГБТ, предпринимались и раньше. Весной прошлого года в Ельцин центре проходила серия круглых столов под названием «Бай-бай стигма!». Один из них был посвящен теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Его проведение было сорвано: вначале против мероприятия выступили казаки и православная организация «Сорок сороков», затем неизвестные позвонили в Ельцин Центр и сообщили о заложенном там взрывном устройстве — посетителей пришлось эвакуировать.

Постоянный колумнист DK.RU Евгений Енин написал тогда в своей колонке:

Вывода два. Или у нас в стране громадный недоё… громадная неудовлетворенность сексуальная. Или таки процент латентных гомосексуалистов в России гораздо выше, чем в среднем по человеческой популяции. И они, фрустрируя, принимают антигейские законы и протестуют против того, в чем боятся себе признаться, — высказал свое мение Евгений Енин.

Читайте также: «С дворянством не вышло. Но есть же казачество!». Почему казаки — это фейк