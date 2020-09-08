«Любой ценой избежим закрытия границ». ЕС больше не боится COVID и не думает о карантине

В Европе готовятся к новой волне коронавирусной пандемии, но намерены избежать локдауна, пишет ВВС. Всеобщий карантин стоил обществу и экономике слишком дорого, политики призывают учиться жить с вирусом, а не изолироваться от него.

После летнего выхода с карантина был зафиксирован рост заболеваемости, но сейчас ситуация стабильна. Люди устали сидеть дома, они протестуют против очередного карантина. Упали доходы бизнеса, государств и людей, расходы на поддержание экономики в искусственной коме становятся неподъемными. Все это дает европейцам надежду на зиму без локдауна, тем более и сами люди, и медицина, и бизнес уже как-то адаптировались к новой реальности.

Эмоциональные итальянцы с испанцами ведут себя как сдержанные скандинавы и рассчитывают пройти вторую волну шведским путем — не закрывая магазины, кафе, офисы и границы. Против нового локдауна уже высказались самые влиятельные политики на континенте: немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов», — сказал Макрон в интервью журналу Paris Match перед встречей с Меркель в своей резиденции на Лазурном берегу. — Так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю.

Ангела Меркель после беседы с главой Франции заявила, что в ЕС никто не хочет повторения «весеннего кошмара», когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга.

«Как политики мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, — сказала она. — Но для этого нам нужно действовать сообща».

Урон экономике ЕС из-за тотального карантина оценивают в 8% за год, это примерно 1 трлн евро. За время первой волны (с февраля по июнь) ключевой сектор услуг сократился на 16,4% в целом, обвал туристических услуг составил 75%. Гостиницы и авиакомпании до сих пор остаются в глубоком кризисе с показателями на 70% ниже доковидных. Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.

Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране, — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Свою уверенность он объяснил тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся — 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежало 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.

Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без большого локдауна.

«Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период», — сказал глава немецкого минздрава Йенс Шпан.

В основном потому, добавил он, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать очаги, не прибегая к ковровым бомбардировкам. Возможно, власти перегнули палку, но иного выхода не было, уверен Шпан.