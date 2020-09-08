Шоу Comment Out потеряло рекламодателей после оскорбительных шуток о протестах

Компании «Unilever Россия», Mars, торговая сеть «Магнит» и сервис «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с создателями YouTube-шоу Comment Out после выпуска, в котором гостю программы, лидеру группы The Hatters Юрию Музыченко предложили написать в Instagram оскорбительные комментарии о протестах в Беларуси и Хабаровске.

Участники шоу вытягивают карточки с заданиями: на первой указано имя звезды, которой нужно написать в Instagram «случайный идиотский комментарий», вторую — с наказанием за отказ писать комментарий и третью — с самим комментарием. Музыченко вытянул задание оставить в аккаунте фигуриста и тренера Евгения Плющенко следующий комментарий о протестах в Беларуси и о бело-красно-белом флаге — их символом: «Лови загадку, кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белорусии? Ответ: Тихоновской. Когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?))))».

При отказе музыкант должен был опубликовать в Instagram фото протестов в Хабаровске с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую новый банный князь умоет это быдло».

Юрий Музыченко отказался писать оба комментария: «Вы что, *********? Я не буду такое читать вслух. Кто это писал? …Обидеть целый народ ради шутки для ютьюба? Ну вы чего? Что с вами? Очнитесь, люди!.. Это too much». В итоге ему заменили наказание, предложив выпить слабительное.

Шоу набрало 104 тыс. лайков и 269 тыс. дизлайков, самый популярный комментарий оставлен от лица официального аккаунта белорусского издания TUT.by: «Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят — в том числе, и наши журналисты. И вы считаете это смешным. Если в первом комментарии — это такие нелепые извинения, то это не засчитывается. С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких "шуток"».

В ответ команда канала «Чикен Карри», на котором выходит шоу, признала, что этот отвратительный комментарий создан осознанно, но ни один человек в команде смешным это не считает.

Здесь одновременно совпали 2 острые политические темы. Вероятность этого совпадения — около 2-3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам… Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша САМОцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей, — заявили создатели шоу.

После выхода шоу компания Unilever Russia (ее бренд Axe был интегрирован в выпуск) заявила, что глубоко разочарована «уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче, тематика и содержание которой до официальной публикации в эфире нам были неизвестны… Команда Unilever Russia обратилась к редакции передачи Comment Out и выяснила, что коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска. В этой связи мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов».

Позднее вслед за Unilever Russia прекратить сотрудничество с шоу решил и сервис «Яндекс.Лавка» — из-за несогласия с «оценками и высказываниями» авторов. От интеграции в Comment Out отказались также компании «Магнит» и Mars. «Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину», — прокомментировала исход рекламодателей команда создателей шоу.