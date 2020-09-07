«Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда

История началась с того, что на месте частного дома на ул. Рощинская, 59 на Химмаше в Екатеринбурге началась стройка. Раньше там находился частный замок, который аналитики портала N1.RU называли самым дорогим особняком из владений с бассейнами, выставленных на продажу в 2017 г. В объявлении тогда сообщалось, что площадь дома почти 1,3 тыс. кв. м, размер участка 37 соток, а цена — 150 млн руб. В особняке было два бассейна — один внутри, его площадь 84 кв. м, и уличный бассейн с подогревом. Кроме того, в доме было несколько саун и отдельный гостевой дом.

Сейчас на этом месте планируется возведение многоквартирного односекционного жилого дома с подземной автостоянкой. Застройщиком выступает Союз компаний «Уралкомплект», президентом которого является Максим Хмелев. Он также являлся основным акционером «УИК-банка», лишенного лицензии и объявленного банкротом. В июле 2020 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к условному сроку за растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (часть 3 статьи 33 УК РФ и часть 4 статьи 160 УК РФ), писал DK.RU.

Жители дома на ул. Рощинская, 61, территория которого граничит со стройплощадкой, после выхода публикации обратились в DK.RU и рассказали, что столкнулись с целым рядом проблем и не понимают, как компания получила разрешение на строительство. В частности, стройка идет прямо по границе с соседним участком, которая проходит по забору жилого комплекса на Рощинской, 61 — вместо него возводится стена паркинга.

Сначала застройщик с нами общался, говорил, что наш забор стоит не на границе. Мы написали письмо в администрацию, граница была проверена и нам пришел ответ, что забор стоит прямо на границе наших участков. Застройщик с нами пытался договориться, что-то нам посулить, чтобы сдвинуть границу на два метра и возвести забор. Но мы не согласились, потому что неизвестно, вернется ли нам потом эта территория. Сегодня мы уступим эти два метра, а потом там поставят забор и что будет через три года, непонятно. И сейчас территория строительства не огорожена, наш забор постепенно сносится, и работы продолжаются. Мы не против строительства. Главное, чтобы оно не заходило на нашу территорию и осуществлялось по закону, — рассказали DK.RU жители дома на ул. Рощинская, 61.

Совет дома направил обращения в прокуратуру, Госстройнадзор и мэрию, чтобы проверить действия застройщика. В результате все инстанции перенаправили запросы в Госстройнадзор, где жителям ответили, что проект будущего дома получил положительное заключение негосударственной экспертизы. И, согласно градостроительному плану земельного участка, объект «находится в границах допустимого размещения объекта капитального строительства». Территория относится к зоне Ж-5 и разрешает многоэтажную жилую застройку.

Согласно информации, поступившей от застройщика, на строительной площадке выполняется монтаж башенного крана. Работы по возведению объекта вышеуказанным подъемным механизмом в настоящее время не производятся. Застройщику указано на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, в том числе на недопущение эксплуатации грузоподъемного механизма без разрешения органов Ростехнадзора, — говорится в ответе Госстройнадзора Свердловской области от 1 сентября 2020 г.

Сами жители утверждают, что кран не только смонтирован, но работал уже весь август, но раз площадка не огорожена, они опасаются за свою безопасность и готовят новое обращение в Госстройнадзор.

Ответ Госстройнадзора не соответствует действительности. Пишут, что кран не работает, а только монтируется. Но кран работал весь август. Он работал без разрешения? Кран ходит над нашим домом. Безопасного прохода не оборудовано. Мы запросили у застройщика разрешительные документы на кран, но пока ничего не получили. Если нам разрешение покажут, что кран проверен, безопасен, то беспокойства нет, — говорят в Совете дома на Рощинской, 61. — Кроме того, непонятно, что с геодезией. Ситуация непростая — везде идут подземные воды, рядом Исеть. У нас всего пять этажей, а рядом собираются возводить 21 этаж. По крайней мере, по нашим наблюдениям, два уровня парковки застройщик возвести не смог — остановился на одном, потому что вода пошла. Мы волнуемся, чтобы и в наш подвал не пошла вода. Как поведут себя подземные воды, непонятно — все, что угодно, может быть.

Источник фото: совет дома на Рощинской, 61

В минстрое Свердловской области нам ранее подтвердили, что действительно выдали разрешение на строительство на этой территории, но «проверка добросовестности не входит в полномочия министерства». В офисе застройщика телефон по-прежнему не отвечает.

При этом по новым правилам, принятие которых лоббируют застройщики Екатеринбурга, как раз предлагается отменить обязательный отступ, то есть здания можно будет строить прямо на границе участка. Сейчас застройщики при возведении домов обязаны соблюдать отступ не менее 3 метров по боковым границам участка. Это касается и территориальной зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), и зоны Ж-5 (застройка домами повышенной этажности). В новой редакции «минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства установлению не подлежат».

DK.RU следит за развитием этой ситуации.