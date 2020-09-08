26 благотворительных проектов реализованы на средства спецсчета «Стоп коронавирус»

В мероприятии приняли участие:

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов;

Член Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, благотворитель спецсчета «Стоп Коронавирус» Андрей Симановский;

Начальник ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин;

Главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» Алексей Cтепченко.

Спецсчет «Стоп Коронавирус» был открыт в начале апреля текущего года по инициативе представителей Координационного совета СОСПП, напомнил Михаил Черепанов. В состав совета входят руководители системообразующих компаний и предприятий Свердловской области.

«Спецсчет стал одним из инструментов бизнеса для оказания помощи Свердловской области в борьбе с коронавирусом в условиях неопределенности с распространением инфекции. Это позволило нам «тушить пожары» — выполнять срочные заявки медицинских учреждений без излишней волокиты», — рассказал Михаил Черепанов.

Напомним, что 22 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на рабочей встрече в режиме видеоконференции проинформировал Владимира Путина о деятельности уральских промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции, отметив вклад СОСПП и членов президиума Союза.

В общей сложности 23 благотворителями Союза было собрано 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые направлены на приобретение техники и оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинских учреждений региона, а также реализацию ряда социально-значимых проектов. Расходование средств данного фонда осуществлялось по решению его благотворителей и исходя из приоритетных задач, поставленных губернатором региона. Всего было реализовано 26 проектов.

Наиболее крупной программой, реализованной с помощью средств спецсчета, стало приобретение 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений Свердловской области и двух аппаратов ИВЛ для больницы №40 на общую сумму 73,9 млн. рублей.

По словам Олега Забродина, такое количество аппаратов ИВЛ позволило решить проблему лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

На десятки миллионов рублей закуплены различные приборы, комплекты медицинской одежды и средства защиты для станций скорой медицинской помощи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Асбеста, «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», а также городских больниц Асбеста, Ревды, Березовского, Свердловской областной клинической больницы №1 и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевременная помощь с защитными комплектами медицинской одежды и средствами индивидуальной защиты сохранила коллектив станции и помогла избежать массового заболевания сотрудников коронавирусной инфекцией.

Важным социальным проектом, осуществленным с помощью уральских промышленников и предпринимателей, стало приобретение Ассоциацией социально-ориентированных некоммерческих организаций наборов продуктов и товаров первой необходимости для оказания благотворительной помощи социально-незащищенным гражданам, пострадавшим от пандемии.

Учитывая успешный опыт, накануне благотворители спецсчета приняли решение остаток средств в размере 5,6 млн рублей передать Ассоциации.