26 благотворительных проектов реализованы на средства спецсчета «Стоп коронавирус»
8 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы благотворительного спецсчета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей «Стоп коронавирус».
В мероприятии приняли участие:
Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов;
Член Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, благотворитель спецсчета «Стоп Коронавирус» Андрей Симановский;
Начальник ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин;
Главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» Алексей Cтепченко.
Спецсчет «Стоп Коронавирус» был открыт в начале апреля текущего года по инициативе представителей Координационного совета СОСПП, напомнил Михаил Черепанов. В состав совета входят руководители системообразующих компаний и предприятий Свердловской области.
«Спецсчет стал одним из инструментов бизнеса для оказания помощи Свердловской области в борьбе с коронавирусом в условиях неопределенности с распространением инфекции. Это позволило нам «тушить пожары» — выполнять срочные заявки медицинских учреждений без излишней волокиты», — рассказал Михаил Черепанов.
Напомним, что 22 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на рабочей встрече в режиме видеоконференции проинформировал Владимира Путина о деятельности уральских промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции, отметив вклад СОСПП и членов президиума Союза.
В общей сложности 23 благотворителями Союза было собрано 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые направлены на приобретение техники и оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинских учреждений региона, а также реализацию ряда социально-значимых проектов. Расходование средств данного фонда осуществлялось по решению его благотворителей и исходя из приоритетных задач, поставленных губернатором региона. Всего было реализовано 26 проектов.
Наиболее крупной программой, реализованной с помощью средств спецсчета, стало приобретение 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений Свердловской области и двух аппаратов ИВЛ для больницы №40 на общую сумму 73,9 млн. рублей.
По словам Олега Забродина, такое количество аппаратов ИВЛ позволило решить проблему лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.
На десятки миллионов рублей закуплены различные приборы, комплекты медицинской одежды и средства защиты для станций скорой медицинской помощи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Асбеста, «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», а также городских больниц Асбеста, Ревды, Березовского, Свердловской областной клинической больницы №1 и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевременная помощь с защитными комплектами медицинской одежды и средствами индивидуальной защиты сохранила коллектив станции и помогла избежать массового заболевания сотрудников коронавирусной инфекцией.
Важным социальным проектом, осуществленным с помощью уральских промышленников и предпринимателей, стало приобретение Ассоциацией социально-ориентированных некоммерческих организаций наборов продуктов и товаров первой необходимости для оказания благотворительной помощи социально-незащищенным гражданам, пострадавшим от пандемии.
Учитывая успешный опыт, накануне благотворители спецсчета приняли решение остаток средств в размере 5,6 млн рублей передать Ассоциации.
Сейчас в условиях снижения угрозы распространения COVID-19 в регионе, сокращения уровня заболеваемости и постепенной отмены ограничений в деловой и социальной сферах специальный счет Союза выполнил свою задачу. Представители координационного совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции в дальнейшем планируют оказывать помощь медицинским и социальным учреждениям индивидуально и по мере необходимости, — резюмировал Михаил Черепанов.