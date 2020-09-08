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26 благотворительных проектов реализованы на средства спецсчета «Стоп коронавирус»

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26 благотворительных проектов реализованы на средства спецсчета «Стоп коронавирус»
Иллюстрация: https://pixabay.com

8 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы благотворительного спецсчета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей «Стоп коронавирус».

В мероприятии приняли участие:

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов;

Член Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, благотворитель спецсчета «Стоп Коронавирус» Андрей Симановский;

Начальник ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин;

Главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» Алексей Cтепченко.

Спецсчет «Стоп Коронавирус» был открыт в начале апреля текущего года по инициативе представителей Координационного совета СОСПП, напомнил Михаил Черепанов. В состав совета  входят руководители системообразующих компаний и предприятий Свердловской области.

«Спецсчет стал одним из инструментов бизнеса для оказания помощи Свердловской области в борьбе с коронавирусом в условиях неопределенности с распространением инфекции. Это позволило нам «тушить пожары» — выполнять срочные заявки медицинских учреждений без излишней волокиты», — рассказал Михаил Черепанов.

Напомним, что 22 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на рабочей встрече в  режиме видеоконференции проинформировал Владимира Путина о деятельности уральских промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции, отметив  вклад  СОСПП и членов президиума Союза.

В общей сложности 23 благотворителями Союза было собрано 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые направлены  на приобретение техники и оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинских учреждений региона, а также реализацию ряда социально-значимых проектов. Расходование средств данного фонда осуществлялось по решению его благотворителей и исходя из приоритетных задач, поставленных губернатором региона. Всего было реализовано 26 проектов.

Наиболее крупной программой, реализованной с помощью средств спецсчета, стало приобретение 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений Свердловской области и двух  аппаратов ИВЛ для больницы №40 на общую сумму 73,9 млн. рублей.

По словам Олега Забродина, такое количество аппаратов ИВЛ позволило решить проблему лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

На десятки миллионов рублей закуплены различные приборы, комплекты медицинской одежды и средства защиты для станций скорой медицинской помощи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Асбеста, «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», а также  городских больниц Асбеста, Ревды, Березовского, Свердловской областной клинической больницы №1 и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевременная помощь с защитными комплектами медицинской  одежды и средствами индивидуальной защиты сохранила коллектив станции и помогла избежать массового заболевания сотрудников коронавирусной инфекцией.

Важным социальным проектом, осуществленным с помощью уральских промышленников и предпринимателей, стало приобретение Ассоциацией социально-ориентированных некоммерческих организаций  наборов продуктов и товаров первой необходимости для оказания благотворительной помощи социально-незащищенным гражданам, пострадавшим от пандемии.

Учитывая  успешный опыт, накануне благотворители спецсчета приняли решение остаток средств в размере 5,6 млн рублей передать Ассоциации. 

Сейчас в условиях снижения угрозы распространения COVID-19 в регионе,  сокращения уровня заболеваемости и постепенной отмены ограничений в деловой и социальной сферах  специальный счет Союза выполнил свою задачу.  Представители координационного совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции в дальнейшем планируют   оказывать помощь медицинским и социальным учреждениям индивидуально  и по мере необходимости, — резюмировал Михаил Черепанов.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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